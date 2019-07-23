Domates salçası nasıl yapılır? Domates salçasının yapılışı ve püf noktaları

Öncelikle şunu belirtelim: Domates salçası yapmanın tek bir yolu yok. Farklı mutfaklarda farklı metotlarla salça yapılabiliyor. Kimileri salçayı pişirerek yaparken kimileri ise çiğden yapmayı tercih ediyor. Bu metotlar arasında lezzet ya da kıvam açısından çok fazla fark yok. O nedenle siz dilediğiniz bir salça tarifini tercih edebilirsiniz. Hem çiğ hem de pişmiş salça tariflerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Ancak hangi metodu kullanırsanız kullanın dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var.

Kullanacağınız domateslerin taze ve sağlam olduğundan emin olun. Domatesleriniz yeterince olgunlaşmış olmalı ancak çürümemeli, üzerinde siyah lekeler olmamalı. Eğer böyle bir durum varsa, salça yapmaya başlamadan önce bu kısımları temizleyin.

Kullandığınız domatesin türü de önemlidir. Armut ya da yumurta domates diye adlandırılan küçük ve etli domateslerle salça yapmak daha kolaydır. Az sulu ve etli oldukları için armut domateslerin firesi az olur. Geleneksel Çanakkale domatesiyle de salça yapabilirsiniz ancak daha sulu olduğundan salçanızın firesi daha fazla olur. Arzu ederseniz birkaç farklı domates çeşidini bir arada kullanarak çok daha lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Domateslerinizin suyunu süzerken mümkün olduğunca küçük delikli bir süzgeç kullanmaya çalışın. Böylece salçanızın kıvamı daha koyu olacaktır.

Salça yaparken kaya tuzu kullanın. Salçalarınızı uzun süre pişireceğiniz ya da kurutacağınız düşünüldüğünde, kaya tuzu daha dayanıklı ve lezzetli bir seçim olacak. İyotlu tuz salçanızın sulanmasına yol açar.

Kurutma işlemi sırasında salçanızı üzerinin kabuk tutmaması için sürekli karıştırın. Bu işlemi metal kaşıkla yaparsanız salçanız sulanır. Bu nedenle tahta kaşık kullanmaya özen gösterin.

Salçanızı mümkünse cam kavanozlarda saklayın. Kavanozlarınızı kullanmadan önce kaynatıp dezenfekte edin ve kurumalarını bekleyin. Kavanozun iç kısmına elinizi değdirmeyin. Kavanozların kapaklarının yeni olması daha sıkı kapanmalarını ve salçanızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Kavanozların kapaklarını kapatmadan önce üstlerini bir parmak kalınlığında zeytinyağı tabakasıyla kaplayın. Bu salçanın hava almasını ve küflenmesini önleyecektir.

Salçaya ekleyeceğiniz kekik, fesleğen gibi baharatlar da hem lezzete katkı yapar hem de özellikle kekik salçanızın ömrünü uzatır.

Gelelim salça yapmak isteyenler için tariflerimize. Öncelikle salçayı pişirerek yapmak isteyenler için olan tarifimizin malzemelerini ve adımlarını sıralayalım.

10 kilogram domates

Kaya tuzu

Domatesleri iyice yıkayıp soymadan dörde bölün ve robottan geçirin.

Bütün domatesleri robottan geçirdikten sonra tencereye (eğer tencereniz çok büyük değilse iki tencere de kullanabilirsiniz) aktarın ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Bu işlemi yaparken mutlaka başında bekleyin. Aksi takdirde salça kabarıp sıçrar.

Domatesler kaynadığı esnada tahta bir kaşık yardımıyla ara sıra karıştırın.

Salçanın suyu çekildiğinde ve kıvamı koyulaştığında bir el blender’ı yardımıyla yeniden tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana dek iyice ezin.

İçine 3-4 çorba kaşığı kadar kaya tuzu ilave edin. (Tuz miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, ancak tuzlu salça daha uzun süre dayanır.)

İyice karıştırdıktan sonra tepsilere paylaştırıp güneşte kurutun. Bunu yapabileceğiniz bir yer yoksa tepsileri fırında 50 derecede kurutabilir ya da ocağın üzerinde çok kısık ateşte suyunu iyice buharlaştırabilirsiniz.

Gelelim pişirmeden yapılan domates salçasına. Burada yine aynı malzemeleri kullanabilirsiniz.

10 kilogram domates

Kaya tuzu

Domatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soymadan dörde bölün.

Domatesleri cam kavanozlara yerleştirip üstlerine az miktarda tuz serpin ve karıştırın.

Kapaklarını biraz gevşek kapatın. Bir tepsi içine yerleştirdiğiniz kavanozlarınızı güneşe koyup 2-3 gün kadar bekletin. Bu esnada domatesler eriyecek ve sularını kavanozun dışına atacaklar.

Domatesler iyice eriyince tüm malzemeyi tel bir süzgeçten geçirin. Tahta kaşık yardımıyla ezip kabukların ve çekirdeklerin süzgecin üstünde kalmasını sağlayın.

Püre halindeki domateslere tuzunu ekleyip karıştırın ve tepsilere bölüştürün. Üzerini temiz bir tülbentle örttüğünüz tepsileri yine güneşe alın ve suları iyice buharlaşana kadar arada sırada karıştırarak kurutun. Salçanız 3-5 gün içinde yenebilir kıvama gelecektir.