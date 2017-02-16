Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri
Azerbaycan'ın başkenti Bakü birbirinden farklı lezzetli yemekleriyle ünlü mutfak kültürüyle iştah kabartıyor. İşte şans vermeniz gereken lezzetler...
Kafkasların en büyük şehri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü, güzel ve tarihi bir şehir olmasının yanı sıra Türk mutfağına çok benzeyen, oldukça lezzetli yemekleri ile de dikkat çekiyor. İşte Doğu’nun güzeli Bakü’ye gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken, enfes lezzet önerileri…
Mantılı çorba düşbere
Kuzu ya da dana etli minik mantıların, sirkeli, sarımsaklı sos ile pişirilmesiyle hazırlanan düşbere çorbası, özellikle kış mevsiminde Bakü’de severek tüketeceğiniz, enfes bir çorba.
Yoğurt ve yeşillikler birleşti: Dovğa
Türk mutfağındaki ayran aşı çorbası gibi soğuk ve sıcak tüketilebilen yoğurtlu çorba dovğa, yeşilliklerle tatlandırılan, ferah ve hafif bir başlangıçtır.
Nohut güveç ile buluştu: Piti aşı
Kuzu etinin patates, domates, erik kurusu ve ana malzeme olan nohut ile buluşmasıyla oluşan piti aşı, güveç içinde, fırında pişirilir. Doyurucu ve besleyici yemek Azeri mutfağının en çok tüketilen lezzetlerindendir.
Kuzu etinin en güzel hali: Soyutma
Koyun etinin en nefis hallerinden birini tadacağınız soyutma, ekşi krema ve soğanın baskın lezzetlerini kırmızı et ile buluşturuyor. Ortaya geleneksel bir Bakü yemeği çıkıyor.
Pilavdan çok daha fazlası: Şah pilavı
İncecik ve yumuşacık bir hamurun içine doldurulan; pirinç, kayısı, kuzu eti, kestane ve kuru eriğin fırında pişip iyice helmelenmesi ile meydana gelen şah pilavı, Bakü’de mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Evde yapımı oldukça zahmetli olan pilav, tek bir öğün için tek bir ana yemek olarak oldukça doyurucu özelliğe sahiptir.
Bakü’nün bayram tatlısı: Şekerbura
Azerbaycan’ın Nevruz bayramı kutlamalarında yapılan şekerbura, tatlı bir kurabiye olarak tanımlanabilir. Yumuşak kurabiye, fındıklı ve şekerli, yine yumuşak iç dolgusuyla ağızlarda harika bir tat bırakır.
Her mevsim tüketmek için: Karpuz reçeli
Azeri mutfağı, reçelleriyle de oldukça ünlüdür. Pek çok meyvenin ve sebzenin reçelinin yapıldığı ve satışa sunulduğu Bakü’de en popüler olanlar arasında karpuz reçeli bulunur. Yazın en sevilen meyvesini dört mevsim yemenizi sağlayan karpuz reçelini sevdiklerinize, Bakü hatırası olarak, güzel bir armağan olarak da satın alabilirsiniz.
İster balık ister tavukla: Levengi
Balık ya da tavuk eti dolması olarak da adlandırabileceğimiz levengi, ceviz, salça ve soğanlı bir iç harca sahiptir. Etlerin içine doldurulan harç ile mükemmel bir lezzete ulaşan yemeğin bir özelliği de tandırda pişmesidir.
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