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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
16.02.2017 - 14:34, Son Güncelleme:

Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

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Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü birbirinden farklı lezzetli yemekleriyle ünlü mutfak kültürüyle iştah kabartıyor. İşte şans vermeniz gereken lezzetler...

Kafkasların en büyük şehri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü, güzel ve tarihi bir şehir olmasının yanı sıra Türk mutfağına çok benzeyen, oldukça lezzetli yemekleri ile de dikkat çekiyor. İşte Doğu’nun güzeli Bakü’ye gittiğinizde mutlaka tatmanız gereken, enfes lezzet önerileri…

Mantılı çorba düşbere

Kuzu ya da dana etli minik mantıların, sirkeli, sarımsaklı sos ile pişirilmesiyle hazırlanan düşbere çorbası, özellikle kış mevsiminde Bakü’de severek tüketeceğiniz, enfes bir çorba.

Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

Yoğurt ve yeşillikler birleşti: Dovğa

Türk mutfağındaki ayran aşı çorbası gibi soğuk ve sıcak tüketilebilen yoğurtlu çorba dovğa, yeşilliklerle tatlandırılan, ferah ve hafif bir başlangıçtır.

Nohut güveç ile buluştu: Piti aşı

Kuzu etinin patates, domates, erik kurusu ve ana malzeme olan nohut ile buluşmasıyla oluşan piti aşı, güveç içinde, fırında pişirilir. Doyurucu ve besleyici yemek Azeri mutfağının en çok tüketilen lezzetlerindendir.

Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

Kuzu etinin en güzel hali: Soyutma

Koyun etinin en nefis hallerinden birini tadacağınız soyutma, ekşi krema ve soğanın baskın lezzetlerini kırmızı et ile buluşturuyor. Ortaya geleneksel bir Bakü yemeği çıkıyor.

Pilavdan çok daha fazlası: Şah pilavı

İncecik ve yumuşacık bir hamurun içine doldurulan; pirinç, kayısı, kuzu eti, kestane ve kuru eriğin fırında pişip iyice helmelenmesi ile meydana gelen şah pilavı, Bakü’de mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Evde yapımı oldukça zahmetli olan pilav, tek bir öğün için tek bir ana yemek olarak oldukça doyurucu özelliğe sahiptir.

Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

Bakü’nün bayram tatlısı: Şekerbura

Azerbaycan’ın Nevruz bayramı kutlamalarında yapılan şekerbura, tatlı bir kurabiye olarak tanımlanabilir. Yumuşak kurabiye, fındıklı ve şekerli, yine yumuşak iç dolgusuyla ağızlarda harika bir tat bırakır.

Her mevsim tüketmek için: Karpuz reçeli

Azeri mutfağı, reçelleriyle de oldukça ünlüdür. Pek çok meyvenin ve sebzenin reçelinin yapıldığı ve satışa sunulduğu Bakü’de en popüler olanlar arasında karpuz reçeli bulunur. Yazın en sevilen meyvesini dört mevsim yemenizi sağlayan karpuz reçelini sevdiklerinize, Bakü hatırası olarak, güzel bir armağan olarak da satın alabilirsiniz.

Doğu’nun güzeli Bakü’den nefis lezzet önerileri

İster balık ister tavukla: Levengi

Balık ya da tavuk eti dolması olarak da adlandırabileceğimiz levengi, ceviz, salça ve soğanlı bir iç harca sahiptir. Etlerin içine doldurulan harç ile mükemmel bir lezzete ulaşan yemeğin bir özelliği de tandırda pişmesidir.

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