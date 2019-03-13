Devekuşu tatlısı tarifi

Görüntüsü çok sevimli, tadı ise enfes... Karşınızda devekuşu yumurtası tatlısı! İçi portakallı puding dışı ise sütlü ve vanilyalı muhallebiden oluşan bu hafif tatlının yapılışı da oldukça pratik. Mutlaka denemeniz gereken devekuşu yumurtası tatlısı tarifi hemen aşağıda…
Beyaz muhallebi için:
Portakallı puding için:
Beyaz muhallebi malzemelerini bir tencereye, portakallı puding malzemelerini ise bir başka tencereye alın ve iyice karıştırın.
İki tencereyi de aynı anda ocağa alıp pişirmeye başlayın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve altını kısın.
Derin ve yuvarlak bir kaseyi suyla ıslatın.
Beyaz muhallebiyi kaseye boşaltın.
Ardından kasenin tam ortasına gelecek şekilde portakallı muhallebiyi biraz yukarıdan yavaşça dökün.
Soğuması için oda sıcaklığında bekletin.
Tamamen soğuyunca üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın ve 1 gece bekletin.
Ertesi gün bir tepsiye ters çevirip dilimleyerek servis edin.
Servis etmeden önce üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz.