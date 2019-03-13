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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Devekuşu tatlısı tarifi
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Devekuşu tatlısı tarifi

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Devekuşu tatlısı tarifi

Görüntüsü çok sevimli, tadı ise enfes... Karşınızda devekuşu yumurtası tatlısı! İçi portakallı puding dışı ise sütlü ve vanilyalı muhallebiden oluşan bu hafif tatlının yapılışı da oldukça pratik. Mutlaka denemeniz gereken devekuşu yumurtası tatlısı tarifi hemen aşağıda…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Beyaz muhallebi için:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 küçük çay bardağı nişasta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Portakallı puding için:

  • 3 su bardağı portakal suyu
  • 1 küçük çay bardağı nişasta
  • 1 çay bardağı şeker

Hazırlanışı

Beyaz muhallebi malzemelerini bir tencereye, portakallı puding malzemelerini ise bir başka tencereye alın ve iyice karıştırın.

İki tencereyi de aynı anda ocağa alıp pişirmeye başlayın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve altını kısın.

Derin ve yuvarlak bir kaseyi suyla ıslatın.

Beyaz muhallebiyi kaseye boşaltın.

Ardından kasenin tam ortasına gelecek şekilde portakallı muhallebiyi biraz yukarıdan yavaşça dökün.

Soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

Tamamen soğuyunca üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın ve 1 gece bekletin.

Ertesi gün bir tepsiye ters çevirip dilimleyerek servis edin.

Servis etmeden önce üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

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