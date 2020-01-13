Çöş börek tarifi

Un, yumurta, tuz, su ile kulak memesi yumuşaklığında özlü bir hamur hazırlayın ve dinlenmeye bırakın.

Soğanları rendeleyin. Maydanozları ince ince kıyın.

Kıyma, soğan, maydanoz, karabiber, kırmızıbiber ve az miktarda tuzu karıştırarak mantı içini hazırlayın.

Hamuru 2-3 milimetre inceliğinde açarak 3x3 santimetrelik kareler şeklinde kesin.

Karelerin ortasına iç harcından koyarak bohça şeklinde katlayın.

Hazırladığınız mantıları kaynayan tuzlu suya atın.

Pişen mantıları bir kevgir yardımıyla sudan alıp süzün ve bir tepsiye yerleştirin.

Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.

Üzerine kızgın yağda çevrilmiş kuru nane ve kırmızı pul biber gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun…