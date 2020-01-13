Çöş börek tarifi
Çöş börek, Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür hamur işi yemeği. Maraş mantısı olarak da biliniyor. Kıymalı iç harcı kullanılarak yapılan çöş börek, sarımsaklı keçi yoğurduyla servis ediliyor. Özetle hamur işlerini özellikle de mantıyı sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir yemek. Siz de evinizde çöş börek yapmak isterseniz malzeme listesi ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Su
- Tuz
İç harcı için:
- 250 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Karabiber
- Kırmızıbiber
- Tuz
- 5-6 dal maydanoz
Üzeri için:
- 2 kilogram keçi yoğurdu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
- Kırmızı pul biber
- 2-3 diş sarımsak
Hazırlanışı
Un, yumurta, tuz, su ile kulak memesi yumuşaklığında özlü bir hamur hazırlayın ve dinlenmeye bırakın.
Soğanları rendeleyin. Maydanozları ince ince kıyın.
Kıyma, soğan, maydanoz, karabiber, kırmızıbiber ve az miktarda tuzu karıştırarak mantı içini hazırlayın.
Hamuru 2-3 milimetre inceliğinde açarak 3x3 santimetrelik kareler şeklinde kesin.
Karelerin ortasına iç harcından koyarak bohça şeklinde katlayın.
Hazırladığınız mantıları kaynayan tuzlu suya atın.
Pişen mantıları bir kevgir yardımıyla sudan alıp süzün ve bir tepsiye yerleştirin.
Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
Üzerine kızgın yağda çevrilmiş kuru nane ve kırmızı pul biber gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun…