Çıntar nasıl pişirilir?
Sonbahar gelip de yağmurlar bastırınca doğanın bize bahşettiği en güzel şeylerden biri de lezzetli yabani mantarlar oluyor. Bilinçsiz kişiler tarafından kesinlikle toplanıp tüketilmemesi gereken bu mantarlar, doğru şekilde pişirildiğinde enfes yemeklere dönüşebilir. En nefis mantarların başında da melki ya da Kanlıca mantarı olarak da bilinen çıntar gelir. Peki çıntar nasıl pişirilir? İşte cevabı...
Çıntar ya da melki mantarı en lezzetli yabani mantarların başında gelir. Özellikle Kuzey Ege'de ormanlık arazilerde karşınıza çıkabilecek çıntarı çok farklı şekillerde pişirebilirsiniz.
Ancak nasıl pişirecekseniz pişirin, mantarları çok iyi temizlemeye dikkat edin. Çünkü çıntar toplandığında çok topraklı olur ve bu nedenle iyice yıkanarak temizlenmesi şarttır. Ancak bu esnada mantarlarınızı parçalamamaya, zedelememeye dikkat etmelisiniz.
Çıntarla yapılabilecek tariflerin sonu yoktur. Mangalda ya da közde pişirebilir, yumurtayla omlet yapabilir, makarna sosuna ekleyebilir, çorbada kullanabilirsiniz.
Eğer tek başına tüketmek isterseniz bir adet kuru soğanla birlikte suyunu çekene kadar kavurup enfes bir çıntar kavurması ya da bir başka deyişle çıntar sote yapabilirsiniz. Çıntar kavurması yaparken mantarlarınızı iri iri doğramanız yemeğinizin lezzetini artıracaktır.
Bir başka alternatif de mantarları hafifçe una bulayıp kızgın yağda kızartmaktır. Ancak kızartma yapacağınız zaman mantarlarınızın bütün kalması yemeğin görüntüsünün daha hoş olmasını sağlar.
Kızartma tüketmek istemeyenler de melkiyi fırında pişirebilir. Zeytinyağıyla yağlayıp tuz ve karabiberle hafifçe tatlandırdığınız mantarları fırın kabına şapkaları alta kökleri üste gelecek şekilde yerleştirip 200 derecede 30-40 dakika kadar pişirmeniz yeterlidir.
UZMANLAR UYARIYOR: TANIMIYORSANIZ TOPLAMAYA ÇIKMAYIN
Ancak her şeyden önemlisi mantarların bilinçli kişiler tarafından toplanmasıdır. Doğadaki binlerce mantar türünden bazıları çok zehirli olduğu için mantarları tanımadan kesinlikle ava çıkmamalısınız. Özellikle yenilebilen türlerle benzerliğinden dolayı karıştırılan zehirli ve öldürücü köygöçüren mantarı tehlikesine karşı çok dikkatli olmalısınız.
Mantar uzmanı Jilber Barutçiyan köygöçürenle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Dünyada ve Türkiye genelinde mantar zehirlenmesinden olan ölümlerin yüzde 90-95 kadarından bu mantar (köygöçüren) sorumlu. Mantarın 50 gram kadarı insanı öldürebilecek dozdur. Bu mantarı tanımayan hiç kimse ormana mantar toplamaya çıkmasın."
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