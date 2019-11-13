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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.11.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Çin mantısı nasıl yapılır? Çin mantısı tarifi

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Çin mantısı nasıl yapılır? Çin mantısı tarifi

Sıradan mantı tariflerinden sıkılanlar için Jiaozi, Çin ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde yaygın olarak yenen Çin mantısının tarifini derledik. Çin mantısını diler kıyma dilerseniz de haşlanmış nohutla yapabilirsiniz. İşte, Çin mantısının hamuru, iç harcı ve pişirme tekniği...

ÇİN MANTISI

1 su bardağı un
Çeyrek su bardağı su

İç harcı için;

150 gr kıyma
Yarım kase taze soğan
1 kase ince doğranmış mantar
Yarım kase marul
Sıvı yağ
2 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı Tuz

ÇİN MANTISI NASIL YAPILIR?

Cam bir kase içerisine bir su bardağı unun bir kısmını dökün üzerine biraz üzerine su ilave edip karıştırın.

Kalan unu kaseye tekrar dökün, biraz daha su ilave ederek karıştırın ve hamur haline getirin.

Hamuru yuvarlayarak uzun bir parça haline getirdikten sonra streç film ile iyice sarın ve 20 dakika hamuru dinlendirin.

Mantarları küçük küçük doğrayın.

Marulları kesin, yeşil soğanı temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın.

Teflon bir tavayı sıvı yağ ile yağladıktan sonra 150 gr kıymayı tavaya alarak kavurun.

Kıyma iyice piştikten sonra üzerine tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Doğradığınız mantarları kıymanın üzerine dökerek kıymayla birlikte kavurun.

Mantarlar da piştikten sonra tavaya doğradığınız yeşil soğanları ve marulları ilave edin ve tüm malzemeleri tekrar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru streç filmden çıkardıktan sonra küçük parçalar halinde dilimleyin.

Kestiğiniz parçaları yuvarlayarak top haline getirdikten sonra her bir parçayı küçük yuvarlaklar şeklinde açın.

Açtığınız hamurlarının içerisine hazırladığınız karışımdan koyun ve hamuru yarım ay şeklinde kapatın.

Hazırladığınız parçaları bir az bir miktar kaynayan suyun içinde buharda pişiriyor gibi pişirin.

Sonrasında zeytinyağı koyduğunuz bir başka tavada alt kısımlarının hafif pembeleşinceye kadar kızartın.

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