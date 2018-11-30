Cheesecake nasıl yapılır? Cup cheesecake tarifi
Ana maddesi peynir olan cheesecake, malzemesini damak tadınıza göre değiştirebileceğiniz ender tatlılardan biri. Dilerseniz c vitamini deposu limonla dilerseniz de mutluluk hormonu sağladığı kanıtlanmış çikolatayla birbirinden lezzetle cup cheesecakeler hazırlayabilirsiniz. Peki, cup cheesecake nasıl yapılır?
Tabanında kedi dili bisküviden yapılması nedeni ile diğer tariflere oranla çok daha pratik olan cup cheesecake, aniden bastıran tatlı krizlerine birebir. Basit püf noktalara dikkat ederek hazırladığınız cup cheesecake'leri, ister soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir kahveyle dilerseniz de yazın sevdiklerinizi de serinletecek limonata eşiğinde sunabilirsiniz.
EV YAPIMI CUP CHEESECAKE
Taban için
7-8 adet kedi dili bisküvi
1 avuç fındık
50 gram tereyağı
4 adet limon
5 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı nişasta
4 çorba kaşığı mascarpone peyniri
3 çorba kaşığı pudra şekeri
15 adet frambuaz
Süslemesi için:
Taze nane yaprakları
Çikolata rendesi
Birkaç adet frambuaz
Bir küçük tencereye hafif dövülmüş fındıkları atın ve 1 dakika kavurun. Bu sırada bir kasede kedi dili bisküvileri ufalayın.
Tencereyi ateşten alın, 50 gram tereyağını ve bisküvileri ekleyin , bu sizin cheesecake’inizin tabanı olacak.
Limonlarınızın kabuklarını fileto çıkaracak şekilde soyun ve zarlarından ayıklayın.
Küçük bir tencereye zarsız limonları atın ve 5 kaşık şeker ilave edip iyice karıştırın. Homojen hale gelmesi için el blender'I ile çekin. İyice çektiğiniz limonları süzgeç ile süzün ve tekrar tencereye alın üzerine bir küçük kapta sulandırdığınız nişastayı ekleyin karıştırın ve ateşten alıp soğumaya bırakın.
Mascarpone peynirine pudra şekerini ekleyin ve iyice havalandırarak karıştırın.
Son olarak cam kuplarınızı alın en alta tabanı koyup üstünden bastırın, üst katına limon jölesini 1 kat olarak yayın, üstüne taze frambuazlardan 3-4 adet ekleyin, en üstüne mascarpone karışımınızı ekleyip, tatlınızın üzerini rende çikolata, frambuaz, nane ile süsleyerek servis edin.
BİR DE VİDEOLU CHEESECAKE TARİFİMİZ VAR, DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
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