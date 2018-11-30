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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
30.11.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Cheesecake nasıl yapılır? Cup cheesecake tarifi

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Cheesecake nasıl yapılır? Cup cheesecake tarifi

Ana maddesi peynir olan cheesecake, malzemesini damak tadınıza göre değiştirebileceğiniz ender tatlılardan biri. Dilerseniz c vitamini deposu limonla dilerseniz de mutluluk hormonu sağladığı kanıtlanmış çikolatayla birbirinden lezzetle cup cheesecakeler hazırlayabilirsiniz. Peki, cup cheesecake nasıl yapılır?

Tabanında kedi dili bisküviden yapılması nedeni ile diğer tariflere oranla çok daha pratik olan cup cheesecake, aniden bastıran tatlı krizlerine birebir. Basit püf noktalara dikkat ederek hazırladığınız cup cheesecake'leri, ister soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir kahveyle dilerseniz de yazın sevdiklerinizi de serinletecek limonata eşiğinde sunabilirsiniz.

EV YAPIMI CUP CHEESECAKE

Taban için

7-8 adet kedi dili bisküvi

1 avuç fındık

50 gram tereyağı

4 adet limon

5 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı mascarpone peyniri

3 çorba kaşığı pudra şekeri

15 adet frambuaz

Süslemesi için:

Taze nane yaprakları

Çikolata rendesi

Birkaç adet frambuaz

Evde cheesecake yapımının püf noktaları
Evde cheesecake yapımının püf noktaları

CUP CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Bir küçük tencereye hafif dövülmüş fındıkları atın ve 1 dakika kavurun. Bu sırada bir kasede kedi dili bisküvileri ufalayın.

Tencereyi ateşten alın, 50 gram tereyağını ve bisküvileri ekleyin , bu sizin cheesecake’inizin tabanı olacak.

Limonlarınızın kabuklarını fileto çıkaracak şekilde soyun ve zarlarından ayıklayın.

Küçük bir tencereye zarsız limonları atın ve 5 kaşık şeker ilave edip iyice karıştırın. Homojen hale gelmesi için el blender'I ile çekin. İyice çektiğiniz limonları süzgeç ile süzün ve tekrar tencereye alın üzerine bir küçük kapta sulandırdığınız nişastayı ekleyin karıştırın ve ateşten alıp soğumaya bırakın.

Mascarpone peynirine pudra şekerini ekleyin ve iyice havalandırarak karıştırın.

Son olarak cam kuplarınızı alın en alta tabanı koyup üstünden bastırın, üst katına limon jölesini 1 kat olarak yayın, üstüne taze frambuazlardan 3-4 adet ekleyin, en üstüne mascarpone karışımınızı ekleyip, tatlınızın üzerini rende çikolata, frambuaz, nane ile süsleyerek servis edin.

BİR DE VİDEOLU CHEESECAKE TARİFİMİZ VAR, DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Frambuazlı Pratik Cheesecake | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde frambuazlı pratik cheesecake var!
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