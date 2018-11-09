Evde cheesecake yapımının püf noktaları

Cheesecake yapmak için ihtiyacınız olan ilk şey bir kelepçeli kalıp. Kelepçeli kalıp yerine normal bir tepsi kullandığınızda cheesecake’inizi çıkarıp servis etmekte zorlanabilirsiniz. Kalıbın kenarlarını ve tabanını da alüminyum folyoyla ya da yağlı kağıtla kaplarsanız, hem kekinizin yanmasını önlemiş hem de çıkarırken işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Tariflerde ölçüler genellikle 20 ya da 23 santimetre çapındaki kalıplara uygun olacak şekilde verilir, bunu da aklınızın bir kenarına yazabilirsiniz.

Cheesecake yaparken kullanacağınız malzemelerin tamamının oda sıcaklığında olması gerekir. Malzemelerinizi cheesecake üzerinde çalışmaya başlamadan en az 2 saat önce buzdolabından çıkarıp tezgahın üzerinde ısınmalarını bekleyin. Böylece malzemeleriniz daha kolay karışır ve uzun süre çırpmanıza gerek kalmaz.

Cheesecake yaparken uzun süre çırpmak en büyük hatalardan biridir zira çok fazla çırpılan cheesecake dolgusunun içinde hava kabarcıkları oluşur. Bu da cheesecake’inizin pişme aşamasında üzerinde çatlaklar oluşmasına neden olur.

Cheesecake’inizi yerli tariflere göre yapıyorsanız belirtilen ölçüleri birebir takip etmediğiniz takdirde kıvam ve lezzet sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer yabancı tariflerden faydalanacaksanız o durumda işiniz biraz daha zorlaşabilir. Çünkü listede belirtilen malzemelerin tamamını Türkiye’de bulamayabilirsiniz.

Örneğin Amerikan cheesecake’inde kullanılan krem peynir yerine Türkiye’de labne kullanmak daha mantıklıdır. Ancak labne krem peynirden daha sulu olduğu için, cheesecake’inizi hazırlamaya başlamadan önce suyunu süzdürmeniz gerek. Bunu yoğurt süzer gibi bez torbada yapabilirsiniz. Dahası krem peynir labneden daha yağlı olduğu için kıvamını tutturmak için içine kaymak ya da krema eklemeniz gerekebilir. Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye’ye uyarlanmış tariflerle hareket etmek daha kolay görünüyor.

Cheesecake’i pişirme aşamasına geldiğinizde fırınınızı mutlaka önceden ısıtın. Kalıbı su dolu bir tepsinin içinde fırına vermelisiniz. Tepsinin içindeki su fırının içinde buhar yaparak kekinizin kurumasını ve çatlamasını önler.

Tepsiyi fırına verdikten sonra bir daha kapağını açmayın, diğer keklerde olduğu gibi pişmiş mi diye kürdan vb. batırırken kontrol etmeye çalışmayın. Cheesecake’inizin pişip pişmediğini görüntüsünden anlamalısınız. Pişmiş cheesecake’in kenarları altın sarısı ve katı, ortası ise hafif yumuşak olur. Hafif sulu bir görüntüde olması sorun yaratmaz, çünkü cheesecake soğudukça suyunu çeker ve katılaşır.

Cheesecake’iniz piştikten sonra kalıptan çıkarırken de dikkatli olmalısınız. Soğumadan kalıptan çıkarmaya kalktığınız takdirde cheesecake dağılır. Dağılmadan çıkarmanın en kolay yolu cheesecake’i önce 1 saat kapağı aralık fırında soğutmak ardından çıkarıp bir bıçağı kalıbın kenarlarında dolaştırarak yapışmasının önüne geçmektir. Bundan sonra cheesecake’inizi fırından çıkarıp oda sıcaklığına ulaşmasını beklemelisiniz. O noktada kalıbın kelepçesini açarak rahatça çıkarabilirsiniz.

Oda sıcaklığına ulaşan tatlınızı yemek için biraz daha sabredip bir gece buzdolabında bekletmeniz de kıvamını ve lezzetini artırır.