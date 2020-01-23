Çalışanların hayatını kurtaracak pratik ve nefis akşam yemeği tarifleri

Yumurtasız yayla çorbasını hiç denediniz mi? Eğer denemek isterseniz, çok doğru yere geldiniz. Hazırlaması da oldukça kolay olan yumurtasız yayla çorbası, mis gibi tereyağlı naneli sosla buluşunca da ayrı bir güzel oluyor. Ayrıca yumurta yemeyenler de bu çorbayı çok sevecek. İşte tarifi...

Nugget aslında İngilizcede değerli madenlerin toprak altından çıkan doğal külçelerine verilen isim. Ancak zamanla bu isim küçük parçalar halindeki tavuk kızartmaları için de kullanılır olmuş. Muhtemelen tavuklar da kızartıldıklarında dışları altın rengi olduğu için. Peki nefis bugget evde yapılabilir mi? Cevap kesinlikle evet. Üstelik yapması da o kadar kolay ki… İşte evde nugget nasıl yapılır diyenler için pratik ve nefis tarifi…

Meyhane pilavı sağlık ve lezzet deposu bulgurla yapılan enfes bir yemek. İçinde bol miktarda sebze olduğundan tek başına bir öğün olabilecek meyhane pilavı, vejetaryen ve veganların da zevkle tüketebileceği yemeklerden. Siz arzu ederseniz yemeğinize su yerine tavuk ya da et suyu kullanabilir, mevsimi dışında tüketmek istemezseniz domatesi malzemelerden çıkarabilirsiniz. İşte enfes meyhane pilavı tarifimiz…

Kereviz kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken düşük kalorili sağlık deposu sebzelerden. Ancak kereviz tüketimi konusunda zaman zaman özellikle çocukların direnciyle karşılaşabiliyoruz. Bu sorun karşısında yapılabilecek en iyi şey kerevizi salata haline getirip sofraya getirmek. İçine havuç, kış kabağı gibi sebzeler ekleyerek farklı lezzetler de yaratabileceğiniz cevizli kereviz salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Kedidili bisküvi kısa zamanda lezzetli tatlılar yapmak isteyenlerin favori malzemelerinden. Genelde tiramisu benzeri pastaların yapımında kullanılan kedidili bisküviyle farklı tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Biz bu tarifimizde kedidili bisküviyle hem şerbetli hem de kremalı bir tatlı yaptık. En yakın zamanda denemenizi tavsiye ettiğimizin kedidili tatlısının tarifi aşağıda. Kolay gelsin…