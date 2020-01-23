Cevizli kereviz salatası tarifi
Kereviz kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken düşük kalorili sağlık deposu sebzelerden. Ancak kereviz tüketimi konusunda zaman zaman özellikle çocukların direnciyle karşılaşabiliyoruz. Bu sorun karşısında yapılabilecek en iyi şey kerevizi salata haline getirip sofraya getirmek. İçine havuç, kış kabağı gibi sebzeler ekleyerek farklı lezzetler de yaratabileceğiniz cevizli kereviz salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 2 adet kereviz
- 1 adet limon suyu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Hazırlanışı
Kerevizleri soyup rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.
Kararmamaları için üstlerine limon suyu gezdirip kenara alın.
Sarımsakları da rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Yoğurt, tuz ve mayonezle birlikte bir kasede güzelce karıştırın.
Kerevizlerin suyunu elinizle hafifçe sıkarak süzün.
Kerevizleri sarımsaklı yoğurtla ve dövülmüş cevizle birleştirip harmanlayın.
Servis tabağına alıp üzerini ceviz parçaları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun…