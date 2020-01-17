Kedidili tatlısı tarifi
Kedidili bisküvi kısa zamanda lezzetli tatlılar yapmak isteyenlerin favori malzemelerinden. Genelde tiramisu benzeri pastaların yapımında kullanılan kedidili bisküviyle farklı tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Biz bu tarifimizde kedidili bisküviyle hem şerbetli hem de kremalı bir tatlı yaptık. En yakın zamanda denemenizi tavsiye ettiğimizin kedidili tatlısının tarifi aşağıda. Kolay gelsin…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 paket kedidili bisküvi
- 1 paket krem şanti
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 paket çikolata sosu
Hazırlanışı
Krem şantiyi paketin üzerindeki tarifle hazırlayıp soğuması için buzdolabına kaldırın.
Su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin.
Limon suyunu da şerbete ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Şerbet ılınınca kedidili bisküvileri içine batırıp fazla yumuşamadan çıkarın.
Bisküvilerin üzerine soğuyan krem şantiyi güzelce sürün.
Bir diğer kedi dilini kremanın üzerine yerleştirip sandviç haline getirin.
Bütün malzemeleri bu şekilde hazırlayın.
Çikolata sosunu tencerede pişirip ılınmasını bekleyin.
Ilınan sosu tatlıların üzerine gezdirin.
1-2 saat buzdolabında soğuttuğunuz tatlıları dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…