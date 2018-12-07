Fellah köftesi olarak da bilinen bulgur köftesi Adana yöresine ait geleneksel bir lezzet. Bulgurun yumurta akıyla ve salçayla yoğurulması ve üzerine domates sosu gezdirilmesiyle elde edilen bulgur köftesini, siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tarifimizdeki aşamaları dikkatle izlemeniz yeterli. İşte kolay ve lezzetli bulgur köftesi tarifi.
Sosu için:
İnce bulgurun üzerine kaynar suyu dökün ve üzerini kapatıp bulgurun şişmesini bekleyin. Yumurta akını, sıvı yağı, un ve salçayı yoğurma kabına alın. İçine yumuşayan bulgurları da ilave edin. Son olarak baharat ve tuzu ekleyip güzelce yoğurun.
Köfte harcından küçük parçalar koparıp elinizde top yapın. Ortasına serçe parmağınızla çukur açın. BU aşamada elinizi sık sık ıslatmanız işinizi kolaylaştırır.
Suyu kaynatın. Tuz ekleyip köftelerinizi içine bırakın. Köftelerin piştiğini yüzeye çıkmasından anlayabilirsiniz. Kevgir yardımıyla köfteleri ezmeden sudan çıkarın.
Sosu için domatesi rendeleyip iki yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Kıyılmış sarımsağı, biberiye yapraklarını tuzu ve baharatları da ilave edin ve domates suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen sosu ateşten aldıktan sonra kıyılmış maydanozları sosa ekleyin. Köftelerin üzerine döküp karıştırın.