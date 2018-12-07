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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Bulgur köftesi tarifi
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Bulgur köftesi tarifi

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Bulgur köftesi tarifi

Fellah köftesi olarak da bilinen bulgur köftesi Adana yöresine ait geleneksel bir lezzet. Bulgurun yumurta akıyla ve salçayla yoğurulması ve üzerine domates sosu gezdirilmesiyle elde edilen bulgur köftesini, siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tarifimizdeki aşamaları dikkatle izlemeniz yeterli. İşte kolay ve lezzetli bulgur köftesi tarifi.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı kaynar su
  • 1 adet yumurta akı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sosu için:

  • 4 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • İsteğe göre biberiye
  • Sıvı yağ
  • Maydanoz

Hazırlanışı

İnce bulgurun üzerine kaynar suyu dökün ve üzerini kapatıp bulgurun şişmesini bekleyin. Yumurta akını, sıvı yağı, un ve salçayı yoğurma kabına alın. İçine yumuşayan bulgurları da ilave edin. Son olarak baharat ve tuzu ekleyip güzelce yoğurun.

Köfte harcından küçük parçalar koparıp elinizde top yapın. Ortasına serçe parmağınızla çukur açın. BU aşamada elinizi sık sık ıslatmanız işinizi kolaylaştırır.

Suyu kaynatın. Tuz ekleyip köftelerinizi içine bırakın. Köftelerin piştiğini yüzeye çıkmasından anlayabilirsiniz. Kevgir yardımıyla köfteleri ezmeden sudan çıkarın.

Sosu için domatesi rendeleyip iki yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Kıyılmış sarımsağı, biberiye yapraklarını tuzu ve baharatları da ilave edin ve domates suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen sosu ateşten aldıktan sonra kıyılmış maydanozları sosa ekleyin. Köftelerin üzerine döküp karıştırın.

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