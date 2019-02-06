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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Bulgogi tarifi
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Bulgogi tarifi

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Bulgogi tarifi

Bulgogi, Kore mutfağının en meşhur yemeklerinden. Korece ‘bul’ ateş demek, ‘gogi’ ise et içeren anlamına geliyor. Özetle marine edilmiş etin yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen bulgogi, Kore’de barbekü kültürünün bel kemiğini oluşturuyor. Genellikle kimchi ve pilavla birlikte servis edilen bulgogi’yi siz de evinizde deneyebilirsiniz. İşte tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 450 gram dana eti
  • 4 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 çay kaşığı acı sos
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 2 yeşil soğan
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Susam taneleri
  • 300 gram pirinç (pişirilmiş)

Hazırlanışı

Etleri ince ince doğrayın.

Zencefil, soya sosu, sarımsak, şeker, acı sos, sirke, susam yağı ve ince doğranmış yeşil soğanı karıştırıp sos haline getirin. (Bulabilirseniz doğrudan bulgogi sosu da kullanabilirsiniz.)

Etleri bu sosa bulayıp buzdolabında en az 30 dakika bekletin.

Geniş bir tavayı ısıtın ve etleri tavaya alın.

Ara ara karıştırarak 10 dakika kadar soteleyin. (Arzu ederseniz içine  havuç, mantar, taze soğan gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.)

Etleri tavadan alın.

Üzerine susam tanelerini ve ince ince doğradığınız taze soğanları serpin. Afiyet olsun!

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