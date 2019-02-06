Bulgogi tarifi

Bulgogi, Kore mutfağının en meşhur yemeklerinden. Korece ‘bul’ ateş demek, ‘gogi’ ise et içeren anlamına geliyor. Özetle marine edilmiş etin yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen bulgogi, Kore’de barbekü kültürünün bel kemiğini oluşturuyor. Genellikle kimchi ve pilavla birlikte servis edilen bulgogi’yi siz de evinizde deneyebilirsiniz. İşte tarifi…
Etleri ince ince doğrayın.
Zencefil, soya sosu, sarımsak, şeker, acı sos, sirke, susam yağı ve ince doğranmış yeşil soğanı karıştırıp sos haline getirin. (Bulabilirseniz doğrudan bulgogi sosu da kullanabilirsiniz.)
Etleri bu sosa bulayıp buzdolabında en az 30 dakika bekletin.
Geniş bir tavayı ısıtın ve etleri tavaya alın.
Ara ara karıştırarak 10 dakika kadar soteleyin. (Arzu ederseniz içine havuç, mantar, taze soğan gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.)
Etleri tavadan alın.
Üzerine susam tanelerini ve ince ince doğradığınız taze soğanları serpin. Afiyet olsun!