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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Buffalo kanat tarifi
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Buffalo kanat tarifi

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Buffalo kanat tarifi

Son dönemde en sevilen tavuklu lezzetlerden biri olan buffalo wings ya da Türkçesiyle buffalo kanatları evde de kolayca yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız sadece birkaç parça kanat ve biraz da sos. İşte dışarıdan sipariş ettiğiniz buffalo kanatları size unutturacak lezzette ev yapımı buffalo wings tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 12 adet tavuk kanadı
  • 80 gram tereyağı
  • 2 diş sarımsak
  • Çeyrek bardak acı sos
  • Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Tavuk kanatlarını iyice temizleyip 10 dakika buharda pişirin ya da haşlayın.

Kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkardığınız kanatları, 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Bu sürenin sonunda bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kanatları tepsiye dizin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tavukları fırına verin ve her iki tarafını da 20’şer dakika pişirin.

Bu esnada tereyağını bir tavada eritin.

İnce kıyılmış sarımsakları tereyağında çevirin.

Acı sosu ve tuzu da ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Kanatlar fırından çıktığında bu sosun içine alıp her tarafını güzelce sosa bulayın.

Ardından tabaklara çıkardığınız soslu tavukları soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…

Tortilla Cips | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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