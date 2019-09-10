Buffalo kanat tarifi

Son dönemde en sevilen tavuklu lezzetlerden biri olan buffalo wings ya da Türkçesiyle buffalo kanatları evde de kolayca yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız sadece birkaç parça kanat ve biraz da sos. İşte dışarıdan sipariş ettiğiniz buffalo kanatları size unutturacak lezzette ev yapımı buffalo wings tarifi…
Tavuk kanatlarını iyice temizleyip 10 dakika buharda pişirin ya da haşlayın.
Kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkardığınız kanatları, 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Bu sürenin sonunda bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kanatları tepsiye dizin.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tavukları fırına verin ve her iki tarafını da 20’şer dakika pişirin.
Bu esnada tereyağını bir tavada eritin.
İnce kıyılmış sarımsakları tereyağında çevirin.
Acı sosu ve tuzu da ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
Kanatlar fırından çıktığında bu sosun içine alıp her tarafını güzelce sosa bulayın.
Ardından tabaklara çıkardığınız soslu tavukları soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…