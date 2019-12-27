Bornova’da maceranın ve lezzetin adresi aynı!

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Homeros Adventure Doğa Sporları Merkezi'nde; paintball, airsoft, atv-utv safari, macera parkı, takım oyunları, kampçılık, sanat atölyesi, tırmanma duvarı, serbest atlayış kulesi, zip line, doğa yürüyüşleri, oryantiring, animasyon, mobil saha uygulamaları ve sosyal alanlarla herkes çok eğlenecek. Üstelik bu tesis, eğlencesiyle olduğu kadar lezzetli kahvaltısıyla da ünlü.

Bir taşla iki kuş vurup şahane bir gün geçirmek için hemen yerinizi ayırtın. Burada; takımınız, iş arkadaşlarınız ve misafirleriniz ile seminer ve toplantılar düzenleyebilir, eğlenceli aktivitelerden faydalanabilir, müthiş doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Macera Parkı, 3 metre ile 18 metre yükseklikte birbirinden farklı 20'si aktif 12'si yapım aşamasında toplam 32 parkur. İp parkurlarında kullanıcılar, sürekli emniyet sistemi ve dağcılık sporları için geliştirilmiş ekipmanlarla emniyete alınmaktadır. Misafirler tüm parkur boyunca çift güvenlik halatı ile bağlı olduğu emniyet hattı sayesinde, son derece güvenli bir ortamda yükseklik korkusuyla yüzleşmeye, deneyerek ve yaşayarak öğrenmeye; yani iletişim yeteneğini geliştirme, takım halinde çalışabilme, problem çözme, stres yönetimi, baskı altında karar verme, zor koşullara dayanıklı ve uyumlu hareket edebilme gibi fiziksel yetilerini geliştirir. Adrenalin, başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim kazandırır. Hepsi ve daha fazlası için buraya tıklamanız yeterli.

Bu macera dolu dünyanın yanı sıra; salam, sosis, 3 çeşit reçel, 2 çeşit peynir, 2 çeşit zeytin, bal, kaymak, haşlanmış yumurta, çökelek salatası, domates söğüş, salatalık söğüş, biber, krem çikolata, lor, domates kurusu, börek, çemen, gevrek ve sınırsız çaydan oluşan serpme kahvaltı menüsüyle unutulmaz bir gün yaşamak için hemen buraya tıklayın ve Homeros Adventure Doğa Sporları Merkezi’nde yerinizi ayırtın.

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