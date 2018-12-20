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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Borani nasıl yapılır? Ispanaklı ve kabaklı borani tarifi

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Borani nasıl yapılır? Ispanaklı ve kabaklı borani tarifi

Borani, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanan bir yemek türüdür. Yalvaç ve Mecitözü civarlarında ise borani, ıspanaklı ve fasulyeli olmak üzere iki çeşittir. Peki, borani nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı ve kabaklı borani tarifi

ISPANAK BORANİ

• 1 kilogram ince doğranmış ıspanak
• 2 adet kuru soğan
• 4 su bardağı süzme yoğurt
• 4 diş dövülmüş sarımsak
• 2 yemek kaşığı tereyağıSos için: 
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Ispanakları (pazı veya pancar da olur) yıkayıp, bir parmak kalınlığında ince ince kıyın. Bir tencereye 4-5 su bardağı su ekleyip, 1 tatlı kaşığı tuz serpin. Su kaynayınca sebzeyi 10 dakika kadar haşlayıp, süzün. Soğuyunca elinizle sıkarak portakal büyüklüğünde toplar yapın. Bir tavaya yağı koyup ince kıyılmış soğanları ekleyip, kavurmaya başlayın. Soğanlar sararınca ıspanakları ekleyin.Bir başka kapta yoğurt ve dövülmüş sarımsağı karıştırın. 5-6 dakika kadar kavrulan ıspanakların altını söndürüp, servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave edin. Öte yandan ufak bir tavada yağı eritip, kırmızı pul biberle 1-2 dakika pişirin. Yoğurtlu ıspanak yemeğinin üzerine sıcak yağı gezdirip, servis yapın.

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KABAK BORANİ

• 3-4 adet kabak
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• Yarım bağ dereotu
• Yoğurt
• 1-2 diş sarımsak
• Tuz

Yapılışı:

Kabaklar rendelenir. Teflon bir tavada suyunu salıp çekinceye kadar kavrulur. Suyunu çektiğinde tuzu ve zeytinyağı eklenir, arada karıştırarak kavrulur. Kabaklar yumuşadığında ocak kapatılır. ince doğranmış dereotu eklenip karıştırılır  Soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurtla karıştırılır.

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