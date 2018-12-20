Borani nasıl yapılır? Ispanaklı ve kabaklı borani tarifi
Borani, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanan bir yemek türüdür. Yalvaç ve Mecitözü civarlarında ise borani, ıspanaklı ve fasulyeli olmak üzere iki çeşittir. Peki, borani nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı ve kabaklı borani tarifi
ISPANAK BORANİ
• 1 kilogram ince doğranmış ıspanak
• 2 adet kuru soğan
• 4 su bardağı süzme yoğurt
• 4 diş dövülmüş sarımsak
• 2 yemek kaşığı tereyağıSos için:
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Ispanakları (pazı veya pancar da olur) yıkayıp, bir parmak kalınlığında ince ince kıyın. Bir tencereye 4-5 su bardağı su ekleyip, 1 tatlı kaşığı tuz serpin. Su kaynayınca sebzeyi 10 dakika kadar haşlayıp, süzün. Soğuyunca elinizle sıkarak portakal büyüklüğünde toplar yapın. Bir tavaya yağı koyup ince kıyılmış soğanları ekleyip, kavurmaya başlayın. Soğanlar sararınca ıspanakları ekleyin.Bir başka kapta yoğurt ve dövülmüş sarımsağı karıştırın. 5-6 dakika kadar kavrulan ıspanakların altını söndürüp, servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave edin. Öte yandan ufak bir tavada yağı eritip, kırmızı pul biberle 1-2 dakika pişirin. Yoğurtlu ıspanak yemeğinin üzerine sıcak yağı gezdirip, servis yapın.
KABAK BORANİ
• 3-4 adet kabak
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• Yarım bağ dereotu
• Yoğurt
• 1-2 diş sarımsak
• Tuz
Yapılışı:
Kabaklar rendelenir. Teflon bir tavada suyunu salıp çekinceye kadar kavrulur. Suyunu çektiğinde tuzu ve zeytinyağı eklenir, arada karıştırarak kavrulur. Kabaklar yumuşadığında ocak kapatılır. ince doğranmış dereotu eklenip karıştırılır Soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurtla karıştırılır.
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