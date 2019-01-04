Bisküvili elmalı pasta nasıl yapılır? Bisküvili elmalı pasta tarifi
Sıradan pasta tariflerinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Bisküvili elmalı pasta. Üzerine pudra şekeri serpilmesiyle de güzelliğine güzellik katılarak sunulan bisküvili elmayı her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. işte, tarçın ve elmanın muhteşem uyumunu yakalamak isteyenler için bisküvili elmalı pasta tarifi
BİSKÜVİLİ ELMALI PASTA 50 dk.
1 tane elma
8-10 tane bisküvi
1 çay kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
Pudra şekeri
Kek Malzemeleri:
2 tane yumurta
1 çay bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Yarım paketten biraz fazla kabartma tozu
Yarım paketten biraz fazla vanilya
1,5 su bardağı un
BİSKÜVİLİ ELMALI PASTA YAPILIŞI
Elmaları soyup ince ince dilimleyelim.
Dikdörtgen cam pişirme kabının dibine bisküvileri tepsi gözükmeyecek şekilde dizelim ve üstüne elmaları dizelim.
Elmaların üstüne tarçını serpip cevizleri dökelim.
Kek hamurunu hazırlayalım.
Bir kase de şeker ve yumurtayı çırpıp içine sıvı yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Karıştırıp elmaların üstüne dökelim.
Isıtılmış fırında 175 derecede de pişirelim.
Pişip soğuyan kekin üstüne pudra şekeri serpelim.
Keki isterseniz bardak ağzıyla yuvarlak şekilde isterseniz de kare şeklinde dilimleyip servis yapalım.
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