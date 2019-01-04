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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
04.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Bisküvili elmalı pasta nasıl yapılır? Bisküvili elmalı pasta tarifi

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Bisküvili elmalı pasta nasıl yapılır? Bisküvili elmalı pasta tarifi

Sıradan pasta tariflerinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Bisküvili elmalı pasta. Üzerine pudra şekeri serpilmesiyle de güzelliğine güzellik katılarak sunulan bisküvili elmayı her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. işte, tarçın ve elmanın muhteşem uyumunu yakalamak isteyenler için bisküvili elmalı pasta tarifi

BİSKÜVİLİ ELMALI PASTA 50 dk.

1 tane elma
8-10 tane bisküvi
1 çay kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
Pudra şekeri

Kek Malzemeleri:

2 tane yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım paketten biraz fazla kabartma tozu

Yarım paketten biraz fazla vanilya

1,5 su bardağı un

BİSKÜVİLİ ELMALI PASTA YAPILIŞI

Elmaları soyup ince ince dilimleyelim.
Dikdörtgen cam pişirme kabının dibine bisküvileri tepsi gözükmeyecek şekilde dizelim ve üstüne elmaları dizelim.
Elmaların üstüne tarçını serpip cevizleri dökelim.
Kek hamurunu hazırlayalım.
Bir kase de şeker ve yumurtayı çırpıp içine sıvı yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Karıştırıp elmaların üstüne dökelim.
Isıtılmış fırında 175 derecede de pişirelim.
Pişip soğuyan kekin üstüne pudra şekeri serpelim.
Keki isterseniz bardak ağzıyla yuvarlak şekilde isterseniz de kare şeklinde dilimleyip servis yapalım.

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