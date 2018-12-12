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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Biberli ekmek tarifi
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Biberli ekmek tarifi

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Biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • 1 paket instant maya
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 2 adet orta boy soğan
  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 kahve fincanı susam
  • 1 kahve fincanı dövülmüş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı zahter (dağ kekiği)
  • 2 yemek kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon

Hazırlanışı

Öncelikle hamuru yoğurmakla işe başlayın. Geniş bir kaba instant mayayı, sütü, suyu, şekeri, zeytinyağını ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde edin. Bir yandan yoğurup bir yandan ununu ekleyin. Ele yapışmayacak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için 1 saat kadar bekleyin.

Bu esnada 2 adet soğanı ince ince kıyıp içine salça, zeytinyağı, susam, ceviz, zahter, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Tepsinizin tabanını zeytinyağıyla iyice yağlayın. Hamuru tepsiye alıp elinizle bastırarak iyice yayın. Üzerini salçalı içle kaplayın. Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. 25-30 dakika kadar pişirin. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis yapın.

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