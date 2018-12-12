Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…
Hamuru için:
İç harcı için:
Öncelikle hamuru yoğurmakla işe başlayın. Geniş bir kaba instant mayayı, sütü, suyu, şekeri, zeytinyağını ve tuzu ekleyip homojen bir karışım elde edin. Bir yandan yoğurup bir yandan ununu ekleyin. Ele yapışmayacak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için 1 saat kadar bekleyin.
Bu esnada 2 adet soğanı ince ince kıyıp içine salça, zeytinyağı, susam, ceviz, zahter, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Tepsinizin tabanını zeytinyağıyla iyice yağlayın. Hamuru tepsiye alıp elinizle bastırarak iyice yayın. Üzerini salçalı içle kaplayın. Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. 25-30 dakika kadar pişirin. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis yapın.