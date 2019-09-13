Biber turşusu nasıl yapılır? İşte evde turşu yapmanın püf noktaları
Kış hazırlıklarının başlamasıyla beraber turşu yapımı tarifleri de araştırılmaya başlandı. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu, salatalık, biber, domates, lahana gibi çeşit çeşit sebzelerle hazırlanarak soframıza geliyor. Özellikle kuru fasulye pilav menüsünün yanına yakışan biber turşusu hazırlanışı sonbaharın gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Peki, biber turşusu nasıl yapılır? İşte, evde turşu yapmanın püf noktaları.
Biber turşusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arayanlar, internette turşu tariflerini sorgulamaya başladı. Sirke, limon, sarımsak gibi malzemelerle yapılan biber turşusu, dikkat edilmesi gereken noktalar uygulandığı zaman aylarca saklanabiliyor. İşte, sizler için hazırlağımız biber turşusu tarifi ve malzemeleri hakkında bilgiler.
MALZEMELER
5 kilo sivri biber - 3 kilo domates - 2 demet maydanoz - 6-7 tane sarımsak - 1-1.5 kilo sirke - 4-5 tane kesme şeker - 1 kilo sıvıyağ
YAPILIŞI
Öncelikle biberlerimizi yıkıyoruz eğer boyutları büyükse uçlarından biraz bölebiliriz. Daha sonra büyükçe bir tencereye sirkenin hepsini koyalım biberleri ilave edelim biberler hafif haşlandıktan sonra sirkeli sudan alalım. Öncesinde domatesleri rendeleyip içerisine maydanozları çok ufak olmayacak şekilde doğrayalım. İçerisine sarımsakları ilave edelim. Kesme şekerleri içerisine koyalım ve tuz, sıvıyağ ekleyelim bu karışımı 1-2 saat kadar bekletelim. En son olarak 5 kg kavanoza bir sıra biber bir sıra domates sosu şeklinde koyarak ağzını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz…