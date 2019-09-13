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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
13.09.2019 - 23:13, Son Güncelleme:

Biber turşusu nasıl yapılır? İşte evde turşu yapmanın püf noktaları

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Biber turşusu nasıl yapılır? İşte evde turşu yapmanın püf noktaları

Kış hazırlıklarının başlamasıyla beraber turşu yapımı tarifleri de araştırılmaya başlandı. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu, salatalık, biber, domates, lahana gibi çeşit çeşit sebzelerle hazırlanarak soframıza geliyor. Özellikle kuru fasulye pilav menüsünün yanına yakışan biber turşusu hazırlanışı sonbaharın gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Peki, biber turşusu nasıl yapılır? İşte, evde turşu yapmanın püf noktaları.

Biber turşusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arayanlar, internette turşu tariflerini sorgulamaya başladı. Sirke, limon, sarımsak gibi malzemelerle yapılan biber turşusu, dikkat edilmesi gereken noktalar uygulandığı zaman aylarca saklanabiliyor. İşte, sizler için hazırlağımız biber turşusu tarifi ve malzemeleri hakkında bilgiler.

MALZEMELER

5 kilo sivri biber - 3 kilo domates - 2 demet maydanoz - 6-7 tane sarımsak - 1-1.5 kilo sirke - 4-5 tane kesme şeker - 1 kilo sıvıyağ

YAPILIŞI

Öncelikle biberlerimizi yıkıyoruz eğer boyutları büyükse uçlarından biraz bölebiliriz. Daha sonra büyükçe bir tencereye sirkenin hepsini koyalım biberleri ilave edelim biberler hafif haşlandıktan sonra sirkeli sudan alalım. Öncesinde domatesleri rendeleyip içerisine maydanozları çok ufak olmayacak şekilde doğrayalım. İçerisine sarımsakları ilave edelim. Kesme şekerleri içerisine koyalım ve tuz, sıvıyağ ekleyelim bu karışımı 1-2 saat kadar bekletelim. En son olarak 5 kg kavanoza bir sıra biber bir sıra domates sosu şeklinde koyarak ağzını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz…

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Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

 

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