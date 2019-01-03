Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi
Turşu denince aklımıza genelde, salatalık, biber, domates, lahana gibi geleneksel lezzetler geliyor ama aslında birçok farklı malzemeyle, envaiçeşit turşular yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de soğan. Kırmızı soğandan da arpacık soğandan da çok nefis turşular yapılabiliyor. Peki soğan turşusu nasıl yapılır, soğan turşusunun püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz…
Öncelikle kırmızı soğan turşusuyla işe başlayalım. Aslında turşu derken daha ziyade bir garnitürden bahsediyoruz. Salatalara, burgerlere, köftenin yanına çok yakışan kırmızı soğan turşusunun yapılışı çok kolay, lezzeti ise çok nefis.
Kısa süre içinde yenebilecek hale gelen kırmızı soğan turşusu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
3 adet orta boy kırmızı soğan
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet defne yaprağı
Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Derin bir karıştırma kabına aldığınız soğanları tuzla ovup 10 dakika kadar bekletin. Soğanlarınızı kavanoza alın. Kavanozun 2/3’ünü üzüm sirkesiyle, kalanını da toz şekerle karıştırdığınız içme suyuyla doldurun. Turşunun lezzetinin biraz daha hafif olmasını isterseniz üzüm yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz.
Kişniş, karabiber ve defne yaprağını ekleyin. Arzu ederseniz başka karanfil, biberiye, tarçın gibi baharatlar da kullanabilir, farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Turşunuz 1-2 gün içinde rengi hafifçe dönünce yenmeye hazır hale gelir.
Gelelim arpacık soğan turşusuna… Bu da hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle yemekleriniz için enfes bir eşlikçi olacak.
İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1,5 kilogram taze arpacık soğan
1 adet kırmızı biber
1,5 litre su
Yarım çay kaşığı limon tuzu
2 çorba kaşığı kırılmış kaya tuzu
Öncelikle soğanların kabuklarını soyup kırmızı biberi ince uzun doğrayın. Su, limon tuzu ve kaya tuzunu bir kapta bir araya getirip tahta kaşıkla iyice karıştırın.
Soğan ve biberleri 2 litrelik bir kavanoza yerleştirin. Üzerine tuzlu suyu doldurun. Güneş görmeyen, serin bir yerde beklettiğiniz turşunuz 10-15 gün içinde yenebilir kıvama gelecektir.
TURŞU YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK ALTI İPUCU
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