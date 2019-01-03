Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriSoğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi
GeriMutfak Tüyoları Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
03.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

Turşu denince aklımıza genelde, salatalık, biber, domates, lahana gibi geleneksel lezzetler geliyor ama aslında birçok farklı malzemeyle, envaiçeşit turşular yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de soğan. Kırmızı soğandan da arpacık soğandan da çok nefis turşular yapılabiliyor. Peki soğan turşusu nasıl yapılır, soğan turşusunun püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak ettikleriniz…

Öncelikle kırmızı soğan turşusuyla işe başlayalım. Aslında turşu derken daha ziyade bir garnitürden bahsediyoruz. Salatalara, burgerlere, köftenin yanına çok yakışan kırmızı soğan turşusunun yapılışı çok kolay, lezzeti ise çok nefis.

Kısa süre içinde yenebilecek hale gelen kırmızı soğan turşusu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

3 adet orta boy kırmızı soğan
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet defne yaprağı

Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Derin bir karıştırma kabına aldığınız soğanları tuzla ovup 10 dakika kadar bekletin. Soğanlarınızı kavanoza alın. Kavanozun 2/3’ünü üzüm sirkesiyle, kalanını da toz şekerle karıştırdığınız içme suyuyla doldurun. Turşunun lezzetinin biraz daha hafif olmasını isterseniz üzüm yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz.

21
İyi turşunun püf noktalarını işin ustasından öğrendik
İyi turşunun püf noktalarını işin ustasından öğrendik

Kişniş, karabiber ve defne yaprağını ekleyin. Arzu ederseniz başka karanfil, biberiye, tarçın gibi baharatlar da kullanabilir, farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Turşunuz 1-2 gün içinde rengi hafifçe dönünce yenmeye hazır hale gelir.

Soğan turşusu nasıl yapılır İki farklı soğan turşusu tarifi

Gelelim arpacık soğan turşusuna… Bu da hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle yemekleriniz için enfes bir eşlikçi olacak.

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1,5 kilogram taze arpacık soğan
1 adet kırmızı biber
1,5 litre su
Yarım çay kaşığı limon tuzu
2 çorba kaşığı kırılmış kaya tuzu

Öncelikle soğanların kabuklarını soyup kırmızı biberi ince uzun doğrayın. Su, limon tuzu ve kaya tuzunu bir kapta bir araya getirip tahta kaşıkla iyice karıştırın.

Soğan ve biberleri 2 litrelik bir kavanoza yerleştirin. Üzerine tuzlu suyu doldurun. Güneş görmeyen, serin bir yerde beklettiğiniz turşunuz 10-15 gün içinde yenebilir kıvama gelecektir.

7
Limon mu sirke mi tartışması bir yana, bu turşular meraklısına...
Limon mu sirke mi tartışması bir yana, bu turşular meraklısına...

TURŞU YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK ALTI İPUCU

Turşu 101Lezzetli turşu nasıl yapılır? Turşu hangi sıcaklıkta saklanmalıdır? Turşunun salamura suyu nasıl hazırlanmalı? Turşunun tuz oranı nasıl olmalı? Turşu cam kavanozda mı saklanmalı? Bu soruların cevapları videomuzda...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Soğan turşusu nasıl yapılır? İki farklı soğan turşusu tarifi

Karamel nasıl yapılır? Püf noktaları ile karamel tarifi

Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu tarifi

Mutfağınızı temizlerken çok işinize yarayacak 21 ipucu