Beyaz lahana turşusu tarifi

Yazdan kışa geçilirken sofralarda da taze salataların yerini turşular alıyor. Sizin için beyaz lahanayla yapabileceğiniz enfes bir turşu tarifi hazırladık. Probiyotik özelliğiyle de tam bir sağlık deposu olan lahana turşusunu denemeden geçmeyin. Şimdiden ellerinize sağlık…
Kullandığınız lahananın küçük, sert ve diri olmasına dikkat edin.
Lahananın dış yapraklarını ayıklayın.
Kökünü bıçakla oyup çıkarın.
Dörde böldüğünüz lahanayı iri iri kıyın.
Lahanaları geniş bir tepsiye alıp üzerine bolca tuz serpin.
Elinizle iyice ovduğunuz lahanaları tepsinin ortasına toplayıp üzerine bir ağırlık koyarak 6-7 saat boyunca sularının çıkmasını sağlayın.
Sarımsakları ayıklayıp havanda tuzla dövün.
Sarımsaklara sirkeyi ekleyin ve bir kenara alın.
Suyu çıkan lahanaları kavanoza sıkıca yerleştirin.
Üzerine sarımsaklı sirkeyi ilave edin.
Kaynatıp soğuttuğunuz suyla kavanozun üzerini tamamlayın.
En üzerine sıvı yağı ekleyip turşuyu mühürleyin.
Turşunuzu karanlık ve serin bir yerde saklayıp olgunlaşmasını bekleyin. Afiyet olsun…