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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyaz lahana turşusu tarifi

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Beyaz lahana turşusu tarifi

Yazdan kışa geçilirken sofralarda da taze salataların yerini turşular alıyor. Sizin için beyaz lahanayla yapabileceğiniz enfes bir turşu tarifi hazırladık. Probiyotik özelliğiyle de tam bir sağlık deposu olan lahana turşusunu denemeden geçmeyin. Şimdiden ellerinize sağlık…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet orta büyüklükte lahana
  • 1 kilogram sirke
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tutam tuz
  • Yarım bardak sıvı yağ

Hazırlanışı

Kullandığınız lahananın küçük, sert ve diri olmasına dikkat edin.

Lahananın dış yapraklarını ayıklayın.

Kökünü bıçakla oyup çıkarın.

Dörde böldüğünüz lahanayı iri iri kıyın.

Lahanaları geniş bir tepsiye alıp üzerine bolca tuz serpin.

Elinizle iyice ovduğunuz lahanaları tepsinin ortasına toplayıp üzerine bir ağırlık koyarak 6-7 saat boyunca sularının çıkmasını sağlayın.

Sarımsakları ayıklayıp havanda tuzla dövün.

Sarımsaklara sirkeyi ekleyin ve bir kenara alın.

Suyu çıkan lahanaları kavanoza sıkıca yerleştirin.

Üzerine sarımsaklı sirkeyi ilave edin.

Kaynatıp soğuttuğunuz suyla kavanozun üzerini tamamlayın.

En üzerine sıvı yağı ekleyip turşuyu mühürleyin.

Turşunuzu karanlık ve serin bir yerde saklayıp olgunlaşmasını bekleyin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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