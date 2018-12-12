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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi
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Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

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Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Tuzlu kurabiyeler özellikle 5 çayında zevkle tükettiğimiz hamur işlerinin başında geliyor. Birkaç basit malzemeyle nefis bir lezzet ortaya çıkarmanızı sağlayan tuzlu kurabiye bayatladığı zaman ise yemesi pek keyifli olmuyor. Bu nedenle sizin için bir bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Bu malzemeden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde edebilir, hava almayan bir kapta sakladığınız kurabiyelerinizi uzun süre zevkle yiyebilirsiniz.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yumurta sarısı üstüne
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)

Hazırlanışı

İlk olarak sıvı yağ ile tereyağını karıştırın. İçine un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak unu ekleyip yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Kurabiyelerinizi elinizle dilediğiniz gibi şekillendirip tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

 

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