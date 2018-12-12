Tuzlu kurabiyeler özellikle 5 çayında zevkle tükettiğimiz hamur işlerinin başında geliyor. Birkaç basit malzemeyle nefis bir lezzet ortaya çıkarmanızı sağlayan tuzlu kurabiye bayatladığı zaman ise yemesi pek keyifli olmuyor. Bu nedenle sizin için bir bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Bu malzemeden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde edebilir, hava almayan bir kapta sakladığınız kurabiyelerinizi uzun süre zevkle yiyebilirsiniz.
İlk olarak sıvı yağ ile tereyağını karıştırın. İçine un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak unu ekleyip yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Kurabiyelerinizi elinizle dilediğiniz gibi şekillendirip tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.