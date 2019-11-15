Balkabağı sarması, Van’dan Bitlis’e Doğu Anadolu coğrafyasında sofraları süsleyen, güzeller güzeli bir sonbahar yemeği. Tıpkı diğer sarma ve dolmalar gibi balkabağı sarması da istenirse etli istenirse de zeytinyağlı olarak hazırlanabilir. Biz bu kez orijinal tarife sadık kalarak etli bir balkabağı sarması tarifi hazırladık. Özellikle yoğurtla birlikte servis ettiğinizde çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun…
Sosu için:
Soğanı rendeleyin.
Bulgur, kıyma, soğan, reyhan ve tuzu yoğurma kabında bir araya getirip güzelce yoğurun.
Kıymalı harçtan kalın ve uzun köfteler hazırlayıp bir tabağa dizin ve kenara alın.
Balkabaklarınızı bu köftelerin etrafını saracak büyüklükte şeritler kesin.
Kestiğiniz balkabağı şeritlerini iyice tuzlayıp yumuşatın.
Her bir şeride bir köfte koyup güzelce sarın.
Kabaklı köfteleri tencereye dizip yarısına kadar su koyun ve üzerini kapatıp pişirmeye başlayın.
Suyunu çekerse biraz sıcak su ilave edebilirsiniz.
Bu esnada sarımsaklarınızı ezip yoğurtla karıştırın.
Sarmalar pişince tencereden alıp tabaklara bölüştürün.
Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirip son olarak salçalı ve pul biberli tereyağıyla süsleyin ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun…