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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Balkabağı sarması tarifi
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Balkabağı sarması tarifi

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Balkabağı sarması tarifi

Balkabağı sarması, Van’dan Bitlis’e Doğu Anadolu coğrafyasında sofraları süsleyen, güzeller güzeli bir sonbahar yemeği. Tıpkı diğer sarma ve dolmalar gibi balkabağı sarması da istenirse etli istenirse de zeytinyağlı olarak hazırlanabilir. Biz bu kez orijinal tarife sadık kalarak etli bir balkabağı sarması tarifi hazırladık. Özellikle yoğurtla birlikte servis ettiğinizde çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram balkabağı
  • 500 gram kıyma
  • 1,5 su bardağı köftelik bulgur
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 avuç reyhan
  • Tuz

Sosu için:

  • Yoğurt
  • Sarımsak
  • Salça
  • Pul biber
  • Tereyağı

Hazırlanışı

Soğanı rendeleyin.

Bulgur, kıyma, soğan, reyhan ve tuzu yoğurma kabında bir araya getirip güzelce yoğurun.

Kıymalı harçtan kalın ve uzun köfteler hazırlayıp bir tabağa dizin ve kenara alın.

Balkabaklarınızı bu köftelerin etrafını saracak büyüklükte şeritler kesin.

Kestiğiniz balkabağı şeritlerini iyice tuzlayıp yumuşatın.

Her bir şeride bir köfte koyup güzelce sarın.

Kabaklı köfteleri tencereye dizip yarısına kadar su koyun ve üzerini kapatıp pişirmeye başlayın.

Suyunu çekerse biraz sıcak su ilave edebilirsiniz.

Bu esnada sarımsaklarınızı ezip yoğurtla karıştırın.

Sarmalar pişince tencereden alıp tabaklara bölüştürün.

Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirip son olarak salçalı ve pul biberli tereyağıyla süsleyin ve sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

Gıda israfını önlemek için saklama tüyoları!
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Fotoğraf: iStock
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