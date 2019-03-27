Balık kokoreç son dönemde balık restoranlarında sıkça karşımıza çıkan lezzetlerden. Baharatları, biberi ve domatesiyle enfes bir yemek olan balık kokoreci evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte evde balık kokoreç yapmak isteyenler için nefis balık kokoreç tarifi…
Suyu kaynatın.
Balıkları ve karidesleri kaynayan suya ekleyip 6-7 dakika haşlayın.
Malzemeleri sudan alıp minik minik doğrayın.
Domatesleri soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.
Biber ve sarımsakları da aynı boyda doğrayıp tavada ısıttığınız zeytinyağında sotelemeye başlayın.
Baharatları ve tuzu da ilave edin.
Haşladığınız balık ve karidesleri de ekleyip karıştırın.
Domatesleri de ilave edin ve suyu çekilene kadar pişirin. Kokoreciniz hazır.
Ekmeği önce ortadan ikiye, sonra da boydan ikiye bölün.
Ekmeklerin içlerine balıkları koyup servis yapın.