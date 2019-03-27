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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Balık kokoreç tarifi
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Balık kokoreç tarifi

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Balık kokoreç tarifi

Balık kokoreç son dönemde balık restoranlarında sıkça karşımıza çıkan lezzetlerden. Baharatları, biberi ve domatesiyle enfes bir yemek olan balık kokoreci evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte evde balık kokoreç yapmak isteyenler için nefis balık kokoreç tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet levrek (2 fileto halinde)
  • 15-20 adet karides (arzu ederseniz)
  • 7-8 diş sarımsak
  • 4 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Nane
  • Kekik
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 adet beyaz ekmek

Hazırlanışı

Suyu kaynatın.

Balıkları ve karidesleri kaynayan suya ekleyip 6-7 dakika haşlayın.

Malzemeleri sudan alıp minik minik doğrayın.

Domatesleri soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

Biber ve sarımsakları da aynı boyda doğrayıp tavada ısıttığınız zeytinyağında sotelemeye başlayın.

Baharatları ve tuzu da ilave edin.

Haşladığınız balık ve karidesleri de ekleyip karıştırın.

Domatesleri de ilave edin ve suyu çekilene kadar pişirin. Kokoreciniz hazır.

Ekmeği önce ortadan ikiye, sonra da boydan ikiye bölün.

Ekmeklerin içlerine balıkları koyup servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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