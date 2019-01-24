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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Bafra nokulu tarifi
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Bafra nokulu tarifi

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Bafra nokulu tarifi

Nokul, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı malzemelerle yapılan bir hamur işi. Bafra yöresine ait olan nokulun özelliği cevizli içi. Mayalı hamurla yapılan ve lezzetine doyum olmayan nokulu siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte tam tutan ölçüleriyle nefis Bafra nokulu tarifi...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 4,5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 2,5 kahve fincanı ayçiçeği yağı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 tutam tuz

İç harcı için:

  • 1 tatlı kaşığı gül suyu
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

Unu yoğurma kabına eleyin içine bir tutam tuz ekleyin.

Maya ve şekeri ılık suda eritin. Unun ortasına açtığınız havuza boşaltın.

Kenardaki unlarla mayanın üzerini kapatın. Kabın üstünü örtüp 10 dakika bekletin.

Ayçiçeği yağından 3 kaşık kadarını ayırıp kalanını una ekleyin. Ilık su ve yoğurt da ilave edip yoğurun.

Üzerini yeniden kapatıp mayalanması için 40 dakika kadar kenara alın.

Ceviz içi ve şekeri bir kasede karıştırın. Başka bir yerde tarçın ve karanfili, üçüncü bir kasede de ayçiçeği yağı ve gülsuyunu karıştırın.

Mayalanan hamuru iki parçaya bölün.

Parçalardan birini 45 santimetre çapında yarım santimetre kalınlığında açın.

Üzerine önce yağı sürün. Sonra tarçınlı karışımı ardından da cevizli karışımı serpin.

Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru rulo yapın. Bıçakla boydan keserek ruloları ayırın.

Ardından enine 5-6 parçaya bölün.

Malzemenin diğer yarısına da aynı işlemi yapın.

Susamı 1 kaşık suda ezin.

 Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve bu kısmı susamlı suya batırın.

Yağlı kağıt dizdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Yeniden mayalanması 20 dakika da tepside bekletin.

Ardından önceden 190 derecede ısıtılmış fırına verin. 20-25 dakika içinde nokullarınız pişmiş olacak.

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