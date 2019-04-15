Ayvalık'ın yöresel lezzetleri yarıştı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl Akkızlı Günler temasıyla düzenlenen 2’nci Ayvalık Doğa Festivali kapsamında yemek yarışması yapıldı. Dr. Ender Saraç başkanlığındaki jüri, Ayvalık'ın yöresel lezzetleri arasında birinciyi seçmekte zorlandı.
Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ayvalık Doğa Festivaline ana tema olarak Akkızlı Günler adı verildi. Yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyleyen Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık'ın zengin yemek kültürünü yaşatmayı ve yöresel lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Bu yıl, şevketibostan olarak da bilinen akkız otunun ön plana çıkarıldığı Ayvalık Doğa Festivali kapsamında yemek yarışması düzenlendi. Yarışmanın jüri başkanlığını, festivale konuk olarak katılan Dr. Ender Saraç üstlendi. Hamur işi, tatlı ve ana yemek kategorilerinde gerçekleşen yarışma hem gözlere, hem de damaklara hitap etti.
JÜRİ SEÇMEKTE ZORLANDI
Dr. Ender Saraç başkanlığında jüri üyeleri Akif Budak, Eray Kılıç ve Şefika Akatay'dan oluştu. Ustalık ve özveriyle hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından Ülfet Dillioğlu karışık otlu el açma börek ile birinci, Neriman Yıldız sübyeli akkız ile ikinci, Muzaffer Gülgün karides tartar ile üçüncü, Şerife Silahşor Enginar çanağında kuzu etli şevketi bostan ile dördüncü ve Mine Demirci Elmacı kuzu etli ve sumaklı akkız meftunesi ile beşinci oldu.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Dr. Ender Saraç yarışmanın ardından yöresel otlar ve sağlığa etkileri konusunda bilgi verdi.
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