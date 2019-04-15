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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Ayvalık'ın yöresel lezzetleri yarıştı

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Ayvalık'ın yöresel lezzetleri yarıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl Akkızlı Günler temasıyla düzenlenen 2’nci Ayvalık Doğa Festivali kapsamında yemek yarışması yapıldı. Dr. Ender Saraç başkanlığındaki jüri, Ayvalık'ın yöresel lezzetleri arasında birinciyi seçmekte zorlandı.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ayvalık Doğa Festivaline ana tema olarak Akkızlı Günler adı verildi. Yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyleyen Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık'ın zengin yemek kültürünü yaşatmayı ve yöresel lezzetleri daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl, şevketibostan olarak da bilinen akkız otunun ön plana çıkarıldığı Ayvalık Doğa Festivali kapsamında yemek yarışması düzenlendi. Yarışmanın jüri başkanlığını, festivale konuk olarak katılan Dr. Ender Saraç üstlendi. Hamur işi, tatlı ve ana yemek kategorilerinde gerçekleşen yarışma hem gözlere, hem de damaklara hitap etti.

Ayvalıkın yöresel lezzetleri yarıştı

JÜRİ SEÇMEKTE ZORLANDI

Dr. Ender Saraç başkanlığında jüri üyeleri Akif Budak, Eray Kılıç ve Şefika Akatay'dan oluştu. Ustalık ve özveriyle hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından Ülfet Dillioğlu karışık otlu el açma börek ile birinci, Neriman Yıldız sübyeli akkız ile ikinci, Muzaffer Gülgün karides tartar ile üçüncü, Şerife Silahşor Enginar çanağında kuzu etli şevketi bostan ile dördüncü ve Mine Demirci Elmacı kuzu etli ve sumaklı akkız meftunesi ile beşinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Dr. Ender Saraç yarışmanın ardından yöresel otlar ve sağlığa etkileri konusunda bilgi verdi.

Ayvalıkın yöresel lezzetleri yarıştı

Tek tencerede pişer, bulaşık çıkarmaz: Kıymalı makarnaMakarna öğrenci evlerinin olmazsa olmazı. Bizim Öğrenci Evi’nin menüsünde de bugün kıymalı makarna var. Her şeyi tek tencerede pişirdik, hem bulaşıktan tasarruf ettik hem de makarnanın lezzetini ve besin değerini korumasını sağladık. İsterseniz üzerine yoğurt da gezdirip lezzeti arşa çıkarabileceğiniz kıymalı makarna Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
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