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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Aside tatlısı tarifi
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Aside tatlısı tarifi

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Aside tatlısı tarifi

Kayseri'nin nefis tatlılarından aside tatlısıyla karşınızdayız. Aside tatlısı un helvasına benzese de ondan daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Dikkat edilmesi gereken püf noktası ise servis ederken üzerine mutlaka ceviz serpilmesidir. İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tatlınızda dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yeterince tatlı değilse içine 2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. İşte aside tatlısının malzemeleri ve yapılışı...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı pekmez
  • 2 su bardağı su

Üzeri için:

  • Ceviz

Hazırlanışı

Önce pekmez ile suyu bir kapta iyice çırpın.

Daha sonra tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun.

Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin.

Koyu bir kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin. Afiyet olsun.

İrmik Helvası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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