Aside tatlısı tarifi

Kayseri'nin nefis tatlılarından aside tatlısıyla karşınızdayız. Aside tatlısı un helvasına benzese de ondan daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Dikkat edilmesi gereken püf noktası ise servis ederken üzerine mutlaka ceviz serpilmesidir. İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tatlınızda dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yeterince tatlı değilse içine 2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. İşte aside tatlısının malzemeleri ve yapılışı...
Üzeri için:
Önce pekmez ile suyu bir kapta iyice çırpın.
Daha sonra tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun.
Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin.
Koyu bir kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin. Afiyet olsun.