Arnavut ciğeri nasıl yapılır?
Arnavut ciğeri, adını Osmanlı döneminde bol bol ciğer tüketen Arnavutlardan alıyor. O zamanlardan beri hem lezzeti ile hem de kısa sürede yapılmasıyla mutfaklarımızda yer alan tarifin seveni kadar sevmeyeni de çok. Bu enfes yemeğe karşı ön yargılarınızı buradaki püf noktaları ile yıkacak hatta yılbaşı sofranızı Arnavut ciğeri ile taçlandırmaya karar vereceksiniz. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri yapmanın püf noktaları nelerdir? Arnavut ciğeri en iyi nasıl pişirilir? Bu sorularınızın bütün cevapları aşağıda…
Öncelikle 500 gram dana ciğerine, 1 tatlı kaşığı tuza, 1 çay bardağı una, yarım su bardağı sıvı yağa ve istediğiniz kadar kırmızı pul bibere ihtiyacınız var. Ciğeri alırken kasabınıza zarını aldırtmayı unutmayın.
Salatası için 1 kırmızı soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı sumak ve 1 tatlı kaşığı tuz gereklidir.
Son olarak 2 büyük patatesiniz ve sıvı yağınız da hazırsa, Arnavut ciğerini yapmaya hemen başlayalım…
Ciğeri küçük küpler halinde kesin. Kasabınıza yapacağınız yemeği söylerseniz, ciğeri hazır alabilirsiniz. Ciğeri bir süzgece alın ve süzülmeye bırakın. Bu noktada ciğeri kesinlikle yıkamamalısınız.
Patateslerinizi de küp küp doğrayın ve kızartmaya başlayın. Kızaran patatesleri yağını çekmesi için kağıt havluya alarak bekletin.
Salatasını yapmaya başlayın. Soğanları piyazlık doğrayın, maydanozları da ince ince kıyın, sumak ve tuzu ilave ederek güzelce karıştırın.
Un ve tuzu bir tabakta karıştırın. Güzelce süzülen ciğerlerin tamamını bu karışıma bulayın. Tencereye sıvı yağı koyun, tamamen ısınmadan ciğerleri tencereye dizin. 8-10 dakika devamlı karıştırarak iyice kavurun. Aman dikkat! Ciğerleri kızgın tencereye koymayın. Ciğerler yağda yavaş yavaş kavrulmalı. Ciğerleri ocaktan almadan önce dilediğiniz kadar pul biberi de ekleyin ve karıştırın.
Her şeyi hazırladınız. Salatayı, patatesi ve ciğeri servis tabağına alıp hemen servis edebilirsiniz.
ET PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
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