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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
25.12.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

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Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri, adını Osmanlı döneminde bol bol ciğer tüketen Arnavutlardan alıyor. O zamanlardan beri hem lezzeti ile hem de kısa sürede yapılmasıyla mutfaklarımızda yer alan tarifin seveni kadar sevmeyeni de çok. Bu enfes yemeğe karşı ön yargılarınızı buradaki püf noktaları ile yıkacak hatta yılbaşı sofranızı Arnavut ciğeri ile taçlandırmaya karar vereceksiniz. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri yapmanın püf noktaları nelerdir? Arnavut ciğeri en iyi nasıl pişirilir? Bu sorularınızın bütün cevapları aşağıda…

Öncelikle 500 gram dana ciğerine, 1 tatlı kaşığı tuza, 1 çay bardağı una, yarım su bardağı sıvı yağa ve istediğiniz kadar kırmızı pul bibere ihtiyacınız var. Ciğeri alırken kasabınıza zarını aldırtmayı unutmayın.

Salatası için 1 kırmızı soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı sumak ve 1 tatlı kaşığı tuz gereklidir.

Son olarak 2 büyük patatesiniz ve sıvı yağınız da hazırsa, Arnavut ciğerini yapmaya hemen başlayalım…

Arnavut ciğeri tarifi
Arnavut ciğeri tarifi

Ciğeri küçük küpler halinde kesin. Kasabınıza yapacağınız yemeği söylerseniz, ciğeri hazır alabilirsiniz. Ciğeri bir süzgece alın ve süzülmeye bırakın. Bu noktada ciğeri kesinlikle yıkamamalısınız.

Patateslerinizi de küp küp doğrayın ve kızartmaya başlayın. Kızaran patatesleri yağını çekmesi için kağıt havluya alarak bekletin.

Salatasını yapmaya başlayın. Soğanları piyazlık doğrayın, maydanozları da ince ince kıyın, sumak ve tuzu ilave ederek güzelce karıştırın.

Un ve tuzu bir tabakta karıştırın. Güzelce süzülen ciğerlerin tamamını bu karışıma bulayın. Tencereye sıvı yağı koyun, tamamen ısınmadan ciğerleri tencereye dizin. 8-10 dakika devamlı karıştırarak iyice kavurun. Aman dikkat! Ciğerleri kızgın tencereye koymayın. Ciğerler yağda yavaş yavaş kavrulmalı. Ciğerleri ocaktan almadan önce dilediğiniz kadar pul biberi de ekleyin ve karıştırın.

Her şeyi hazırladınız. Salatayı, patatesi ve ciğeri servis tabağına alıp hemen servis edebilirsiniz.  

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