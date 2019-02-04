Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı bu kış sezonunun en çok konuşulan yemeği olabilir. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bir fenomen haline gelen arabaşı çorbası, Konya, karaman, Kayseri, Yozgat gibi İç Anadolu mutfaklarına ait yöresel bir lezzet. Hamuruyla birlikte içilen ve tarifi çok merak edilen arabaşı çorbasının tüm detayları aşağıda.
İşe öncelikle arabaşının hamurunu yapmakla başlayın. 5 su bardağı suyu 1 çay kaşığı tuzla birlikte tencerede kaynatın.
İçine 1 su bardağı un ve 2 su bardağı soğuk su ekleyin.
Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Kıvam alıncaya kadar pişirin.
Koyulaşan hamuru hafifçe ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.
Bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutun.
Yiyeceğiniz zaman baklava şeklinde dilimleyin.
1 çay kaşığı salçayı tencerede sulandırın.
Tavukları, pul biberi ve tuzu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.
Pişen tavukları parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.
Tereyağını eritip içine biraz un ekleyin.
Salça ve pul biber de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.
Bu karışımı tavukların üzerine ekleyin ve çorbanın içinde eritin. 5 dakika daha pişirin.
Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine nane serpin ve limon suyu sıkın.
Servis ederken çorba sıcak hamur soğuk olmalıdır.