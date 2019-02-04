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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Arabaşı çorbası tarifi
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Arabaşı çorbası tarifi

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Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı bu kış sezonunun en çok konuşulan yemeği olabilir. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bir fenomen haline gelen arabaşı çorbası, Konya, karaman, Kayseri, Yozgat gibi İç Anadolu mutfaklarına ait yöresel bir lezzet. Hamuruyla birlikte içilen ve tarifi çok merak edilen arabaşı çorbasının tüm detayları aşağıda.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 2 adet tavuk göğüs eti
  • 7 su bardağı su
  • 2 çay kaşığı salça
  • 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 20 gram tereyağı
  • 1 limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • Un

Hazırlanışı

İşe öncelikle arabaşının hamurunu yapmakla başlayın. 5 su bardağı suyu 1 çay kaşığı tuzla birlikte tencerede kaynatın.

İçine 1 su bardağı un ve 2 su bardağı soğuk su ekleyin.

Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Kıvam alıncaya kadar pişirin.

Koyulaşan hamuru hafifçe ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.

Bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutun.

Yiyeceğiniz zaman baklava şeklinde dilimleyin.

1 çay kaşığı salçayı tencerede sulandırın.

Tavukları, pul biberi ve tuzu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen tavukları parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.

Tereyağını eritip içine biraz un ekleyin.

Salça ve pul biber de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.

Bu karışımı tavukların üzerine ekleyin ve çorbanın içinde eritin. 5 dakika daha pişirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine nane serpin ve limon suyu sıkın.

Servis ederken çorba sıcak hamur soğuk olmalıdır.

Fotoğraf: Alamy
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