Antalyalı dondurmacı yaptı! Tadına bakan herkes çok şaşırıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
18.12.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Antalyalı dondurmacı yaptı! Tadına bakan herkes çok şaşırıyor

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Antalya'da, dondurmacı dükkanı işleten İlker Akkurt, kışın dondurma yenmez kavramını ortadan kaldırmak ve kış hastalıklarına karşı direnci arttırmak için 'acı biberli dondurma' üretti.

Muratpaşa ilçesinde 7 yıldır dondurmacılık yapan 2 çocuk babası İlker Akkurt, insanların 'kışın dondurma yenmez' algısını yıkmak ve müşterilerinin ilgisini çekmek için yaklaşık 1 yıllık deneme sürecinin ardından 'acı biberli dondurma' yaptı. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere soğuk iklimin hakim olduğu pek çok ülkede 'acı biberli' dondurmanın tercih edildiğini anlatan İlker Akkurt, biberin sağlık açısından faydalı olduğunu, soğuk algınlığına iyi geldiğini, metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Dondurmada Şili biberi ve taze zencefil kullandığını anlatan Akkurt, "Zencefil doğal antibiyotiktir. Magnezyum açısından zengindir. Grip ve nezleye iyi gelir. Bu yüzden acı biberli dondurmada kullandım. Ardından vitamin deposu nar, Akdeniz'in taze narenciyeleri greyfurt, portakal ve böğürtlenin eşsiz tadından yararlanarak doğal antibiyotik deposu olan acı biberli dondurmayı ürettim" dedi.

MÜŞTERİLER BEĞENDİ

Acı biberli dondurmanın doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan İlker Akkurt, müşterilerin acı biberli dondurmadan başta tatlı, sonra acı bir tat aldığını ve tadını beğendiklerini söyledi. Müşteriler ise acı biberli dondurmayı ilk defa duyduklarını, tadının acımsı olduğunu ve herkesin acı biberli dondurmayı denemesi gerektiğini söyledi.

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