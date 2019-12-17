Al dente nedir nasıl yapılır? Al dente makarna nasıl pişirilir?

Makarnayı fazla pişmiş sevenler olduğu kadar, az pişirilmiş olarak tercih edenler de bulunuyor. Makarnanın pişim açısından en kalitelisi olan al dente yönteminde spagetti yaklaşık 12 dakika pişirilir. İtalyanlar tarafından kullanılan al dente tekniği ile makarna hazırlamak için ufak püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte, al dente ile ilgili merak edilenler.

Al dente makarnayı veya spagettiyi çok fazla haşlamadan servise çıkarmaktır. Spagetti için al tente yaklaşık 12 dakika haşlamak anlamına gelir.

İtalyanca ısırınca dişe hafif sertliği gelen yiyecekler anlamına geliyor. Sadece değil ama genellikle makarna için kullanılıyor. Ambalaj okumayı sevenler makarna paketlerinin üzerinde de bu ifadeyle karşılaşmıştır.

AL DENTE MAKARNA NASIL PİŞİRİLİR?

Makarna haşlama suyuna asla yağ koymayın

Yağ öbekler halinde suyun yüzeyinde toplanır ve makarnanızın yapışmasını önleme konusunda hiçbir işe yaramaz. Üstelik makarnayı süzdüğünüzde sudaki yağ yüzünden sos da makarnaya yapışmaz. Makarnanın yapışıp topak olmasını önlemenin tek yolu bol suda haşlamaktır. Bu sayede nişasta dağılır ve yapıştırıcı gibi olmaz. Her 100 gram kuru pasta için 1 litre suya ihtiyacınız var.

Suyu kaynatın

Eğer makarnanızı al dente (dişe gelecek dirilikte) istiyorsanız, suyu kaynatmak çok önemlidir. Makarna suyla mümkün olduğunca az temas etmelidir. Üstelik kaynamış su makarnadaki nişastayı jelatine yani sindirilebilir bir yapıya dönüştürür.

Tuzu su kaynadıktan sonra ekleyin

Eğer soğuk suya tuz eklerseniz, suyun kaynama noktasını yükseltmiş olursunuz. Kaynamış suya attığınız tuz ise suyun sıcaklığını artırır. Suyunuz artık mümkün olduğunca sıcak.

Asla altını kısmayın

Suyun sıcaklığını kaynama noktasında tutmalısınız. Böylece makarna daha hızlı pişer ve al dente sonuç elde etmenin tek yolu budur. Ocağı kıstığınız anda makarnanızın hamur olmasına neden olursunuz.

Spagettileri ya da diğer uzun makarnaları kırmayın

Makarnanın boyu önemlidir. Spagettiyi çatalın etrafına sardığınızda sosu daha rahat tutmanızı sağlar. Spagettinizi suya olduğu gibi koyup yavaşça bastırarak tamamının tencereye girmesini sağlayın.

Makarnanın pişip pişmediğini anlamak için duvara atıp yapışmasını beklemek manasızdır. Elde edeceğiniz tek şey kirlenmiş bir duvar olur. Diğer manasız metotlar ise makarnaya parmağınızla dokunmak ya da kırıp içindeki rengin her yerinde aynı olup olmadığını kontrol etmektir. Yapabileceğiniz tek bir test var, o da makarnay ısırmak. Al dente kıvamı için makarnanızın ısırdığınızda çıtırdamaması ancak yine de dişinize sert gelmesi gerek. Üstelik ortasında minik bir kısım da makarnanın diğer yerlerinden daha soluk renkli olmalı. Buna İtalyanca 'punto verde' (yeşil nokta) denir. Bu nokta kaybolursa al dente kıvamını kaçırmışsınız demektir.

Makarnayı süzdükten sonra yıkamayın

Makarnanızı süzdükten sonra haşlama suyunun bir kısmını saklamanız iyi olabilir. Bu suyu sosunuzun çok koyu olması durumunda inceltmek için kullanabilirsiniz. Ancak makarnanızı asla yıkamayın. Yıkanmış makarnanın yüzeyindeki nişasta kaybolur ve sos yapışmaz. Ayrıca soğuk su makarnanın pişme sürecini durdurur. Ama bunun yemek servis edilene kadar sürmesi gerekir.

Sosunuz önceden hazır olsun

Makarnanızı süzer süzmez sosun içine koyun, altını açın ve birkaç dakika çevirin. Eğer sosunuz çok koyuysa içine biraz haşlama suyu ekleyin. Nişasta dolu bu su, sosunuzu zenginleştirip makarnaya yapışmasını sağlayacaktır.

Bekletmeden servis edin

Makarna en iyi taze ve sıcakken yenir. Yemeğin tadını artırmak için üzerine rendelenmiş parmesan, pecorino romano gibi peynirler ya da kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Makarna bir ana yemek olarak yenir, etin ya da balığın yanında değil. Et ya da balık daha sonra sebzelerle ayrıca servis edilir.

Artan makarnayı ısıtmayın

İster mikrodalga fırında ister tavada fark etmez, ısıtılmış makarna iyi bir fikir değildir. İtalya'da artan makarnadan başka yemekler yapılır. Örneğin, et mozzarella, haşlanmış yumurta, sebze gibi malzemeler eklenerek fırında pişirilen makarnaya 'pasticcio' (karmaşa) denir. Bir başka artan makarna tarifi de 'frittata di maccheroni' denilen makarnalı omlettir.