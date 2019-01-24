Aktif karbonlu ekmek tarifi

Granül ya da kapsül halinde satılan aktif karbon bir nevi kömür. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan aktif karbon genellikle Hindistan cevizi kabuğu ya da bambu kabuğuyla yapılıyor. Son dönemde özellikle ekmeklerde kullanılması çok popüler olan aktif karbonla biz de bir ekmek yapalım dedik. İşte tarifi...
Tereyağı hariç tüm malzemeleri bu sırayla yoğurma kabına ekleyip iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.
Tereyağını ekleyip yoğurmaya devam edin. Yağı hamurun her yerine iyice yayın. Hamurunuz yumuşak ve esnek bir yapıya kavuşmalı.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık ve nemli bir yerde 1 saat kadar ya da hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru 6 eşit parçaya bölün ve 10 dakika daha dinlendirin.
Hafifçe unladığınız merdaneyle hamur parçalarından bir tanesi uzun bir oval şeklinde açın.
Ovali kısa tarafının üzerine sarın ve merdaneyle yeniden açın. Ardından bu işlemi tekrarlayın.
Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın. Böylece altı ekmek rulosu elde edeceksiniz.
Baton kek kalıplarının içini hafifçe yağlayıp unlayın. Ruloları kalıplara yerleştirin.
Arzu ederseniz hamuru doğrudan 16 bezeye ayırıp tepsiye yerleştirerek hamburger ekmeği gibi de pişirebilirsiniz.
Hamurun yeniden mayalanması için 1 saat daha bekletin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Isınan fırına ekmekleri yerleştirin. En az 25 dakika pişirin.
Pişen ekmeği fırından çıkarır çıkarmaz kalıptan alıp telin üzerinde soğumaya bırakın. Aktif karbonlu ekmeğiniz hazır.