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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Aktif karbonlu ekmek tarifi
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Aktif karbonlu ekmek tarifi

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Aktif karbonlu ekmek tarifi

Granül ya da kapsül halinde satılan aktif karbon bir nevi kömür. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan aktif karbon genellikle Hindistan cevizi kabuğu ya da bambu kabuğuyla yapılıyor. Son dönemde özellikle ekmeklerde kullanılması çok popüler olan aktif karbonla biz de bir ekmek yapalım dedik. İşte tarifi...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 mililitre su
  • 680 gram ekmeklik un
  • 60 gram süt tozu
  • 70 gram şeker
  • 6 gram tuz
  • 20 gram aktif karbon tozu
  • 60 gram tuzsuz tereyağı
  • 2,5 çay kaşığı instant maya
  • Kalıbın tabanı için çok az yağ ve un

Hazırlanışı

Tereyağı hariç tüm malzemeleri bu sırayla yoğurma kabına ekleyip iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Tereyağını ekleyip yoğurmaya devam edin. Yağı hamurun her yerine iyice yayın. Hamurunuz yumuşak ve esnek bir yapıya kavuşmalı.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık ve nemli bir yerde 1 saat kadar ya da hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru 6 eşit parçaya bölün ve 10 dakika daha dinlendirin.

Hafifçe unladığınız merdaneyle hamur parçalarından bir tanesi uzun bir oval şeklinde açın.

Ovali kısa tarafının üzerine sarın ve merdaneyle yeniden açın. Ardından bu işlemi tekrarlayın.

Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın. Böylece altı ekmek rulosu elde edeceksiniz.

Baton kek kalıplarının içini hafifçe yağlayıp unlayın. Ruloları kalıplara yerleştirin.

Aktif karbonlu ekmek tarifi

Arzu ederseniz hamuru doğrudan 16 bezeye ayırıp tepsiye yerleştirerek hamburger ekmeği gibi de pişirebilirsiniz.

Hamurun yeniden mayalanması için 1 saat daha bekletin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Isınan fırına ekmekleri yerleştirin. En az 25 dakika pişirin.

Pişen ekmeği fırından çıkarır çıkarmaz kalıptan alıp telin üzerinde soğumaya bırakın. Aktif karbonlu ekmeğiniz hazır.

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