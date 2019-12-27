Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...
Üzeri için:
Keki ıslatmak için:
Bir kasede şeker yumurtayı çırpın.
Süt, un, sıvı yağ, kakao ve en son kabartma tozunu da ekleyip karıştırın.
Kek hamurunu, yağlanmış fırın tepsisine dökün ve fırına verin.
Piştikten sonra fırından çıkartıp soğumaya bırakın.
Diğer taraftan da krem şantiyi hazırlayın.
Kek soğuyunca önce sütle ıslatın. Ardından krem şantiyi sürün.
Üzerine de bol miktarda çikolata sosu ekleyin.
Dilerseniz çikolata sosunun üzerine iri çekilmiş fındık serpebilirsiniz.
Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...