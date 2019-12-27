Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...