MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kek Tarifleri>Ağlayan kek tarifi
KOLAY

Ağlayan kek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağlayan kek tarifi

Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı kakao
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 paket çikolata sosu
  • 2 su bardağı süt

Keki ıslatmak için:

  • 2 su bardağı süt

Hazırlanışı

Bir kasede şeker yumurtayı çırpın.

Süt, un, sıvı yağ, kakao ve en son kabartma tozunu da ekleyip karıştırın.

Kek hamurunu, yağlanmış fırın tepsisine dökün ve fırına verin.

Piştikten sonra fırından çıkartıp soğumaya bırakın.

Diğer taraftan da krem şantiyi hazırlayın.

Kek soğuyunca önce sütle ıslatın. Ardından krem şantiyi sürün.

Üzerine de bol miktarda çikolata sosu ekleyin.

Dilerseniz çikolata sosunun üzerine iri çekilmiş fındık serpebilirsiniz.

Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Mürdüm Erikli Kek | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: iStock
Ağlayan kek Ağlayan kek tarifi kek tarifleri nefis tarifler Ağlayan kek nasıl yapılır
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Sandviç kek tarifi

Portakallı kek tarifi

Vegan muzlu kek tarifi

Kunta Kinte tarifi