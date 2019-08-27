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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Ağaç bamyası kızartması tarifi
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Ağaç bamyası kızartması tarifi

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Ağaç bamyası kızartması tarifi

Arujya olarak da bilinen ağaç bamyası bahçe ya da saksı bitkisi olarak yetiştirilebildiği gibi sebze olarak da tüketilebiliyor. Ceviz büyüklüğünde ve kabuklu meyveler veren ağaç bamyasının bildiğimiz bamyayla pek ilgisi yok ancak kızartması da dolması da gerçekten çok lezzetli. Biz bu tarifimizde kızartmasını denedik. Ağaç bamyası farklı lezzetler arayanlar için çok uygun bir seçenek…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 400 gram ağaç bamyası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru Arnavut biberi

Sosu için:

  • 1 diş sarımsak
  • 100 gram yoğurt
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Ağaç bamyalarını iyice yıkayın ve ortadan ikiye kesin.

Ortasındaki küçük çekirdeklerden oluşan süngerimsi tüylü kısmı temizleyin.

Bamyaları elma dilimi şeklinde doğrayın ve zeytinyağında önlü arkalı kızartın.

Kızaran bamyaları bir kenara koyun ve sosu için 1 diş sarımsağı rendeleyin.

Bir kaba yoğurdu, biraz tuz ve sarımsakla birlikte koyup iyice karıştırın.

Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp pul biber ekleyin.

Bamyaların üzerine yoğurdu ve yağı gezdirin. Yemeğiniz hazır, afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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