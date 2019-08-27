Ağaç bamyası kızartması tarifi

Arujya olarak da bilinen ağaç bamyası bahçe ya da saksı bitkisi olarak yetiştirilebildiği gibi sebze olarak da tüketilebiliyor. Ceviz büyüklüğünde ve kabuklu meyveler veren ağaç bamyasının bildiğimiz bamyayla pek ilgisi yok ancak kızartması da dolması da gerçekten çok lezzetli. Biz bu tarifimizde kızartmasını denedik. Ağaç bamyası farklı lezzetler arayanlar için çok uygun bir seçenek…
Sosu için:
Ağaç bamyalarını iyice yıkayın ve ortadan ikiye kesin.
Ortasındaki küçük çekirdeklerden oluşan süngerimsi tüylü kısmı temizleyin.
Bamyaları elma dilimi şeklinde doğrayın ve zeytinyağında önlü arkalı kızartın.
Kızaran bamyaları bir kenara koyun ve sosu için 1 diş sarımsağı rendeleyin.
Bir kaba yoğurdu, biraz tuz ve sarımsakla birlikte koyup iyice karıştırın.
Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp pul biber ekleyin.
Bamyaların üzerine yoğurdu ve yağı gezdirin. Yemeğiniz hazır, afiyet olsun…