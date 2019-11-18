Adana böreği tarifi

Böreğin her türlüsünü çok seviyoruz ama özellikle son dönemde Adana böreği adıyla çok popüler olan bol peynirli su böreğinin fotoğraflarını görmek bile ağzımızı sulandırmaya yetiyor. Hem Adana’da hem de Türkiye’nin başka yerlerinde bu böreği çok güzel yapan mekanlar mevcut ancak “Ben böreğimi evde yaparım” diyenler için de tarifini vermesek olmaz. Sözü daha fazla uzatmayalım. İşte Adana böreği…
Erimiş tereyağını ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı derin bir kaseye alın.
Böreği pişireceğiniz tepsinin tabanını iyice yağlayın.
Baklavalık yufkalardan 10 tanesini aralarını güzelce yağlayarak üst üste tepsiye yerleştirin.
Böreklik yufkayı kaynar suya sokup çıkarın ve baklavalık yufkaların üzerine yerleştirin.
Yufkayı yağlayıp üzerini tost peyniri ve diğer peynirlerle kaplayın.
Su böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En üst katman yufka olacak.
Ardından kalan baklavalık yufkaları da böreğin üstüne yine aralarını yağlayarak dizin.
Elinizle bastırarak böreğin kaynaşmasını ve yassılaşmasını sağlayın.
En üstünü iyice yağlayıp kare şeklinde dilimleyin.
Kısık ateşte ocağın üzerinde sallaya sallaya altını iyice pişirin.
Ardından başka bir tepsiye alt üst ederek diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.
Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…