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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Adana böreği tarifi
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Adana böreği tarifi

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Adana böreği tarifi

Böreğin her türlüsünü çok seviyoruz ama özellikle son dönemde Adana böreği adıyla çok popüler olan bol peynirli su böreğinin fotoğraflarını görmek bile ağzımızı sulandırmaya yetiyor. Hem Adana’da hem de Türkiye’nin başka yerlerinde bu böreği çok güzel yapan mekanlar mevcut ancak “Ben böreğimi evde yaparım” diyenler için de tarifini vermesek olmaz. Sözü daha fazla uzatmayalım. İşte Adana böreği…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 1 paket su böreklik yufka
  • Tost peyniri
  • Kaşar peyniri
  • Dil peyniri
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Erimiş tereyağını ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı derin bir kaseye alın.

Böreği pişireceğiniz tepsinin tabanını iyice yağlayın.

Baklavalık yufkalardan 10 tanesini aralarını güzelce yağlayarak üst üste tepsiye yerleştirin.

Böreklik yufkayı kaynar suya sokup çıkarın ve baklavalık yufkaların üzerine yerleştirin.

Yufkayı yağlayıp üzerini tost peyniri ve diğer peynirlerle kaplayın.

Su böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En üst katman yufka olacak.

Ardından kalan baklavalık yufkaları da böreğin üstüne yine aralarını yağlayarak dizin.

Elinizle bastırarak böreğin kaynaşmasını ve yassılaşmasını sağlayın.

En üstünü iyice yağlayıp kare şeklinde dilimleyin.

Kısık ateşte ocağın üzerinde sallaya sallaya altını iyice pişirin.

Ardından başka bir tepsiye alt üst ederek diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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