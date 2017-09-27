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Adalarda keşfetmeniz gereken 4 keyifli balık restoranı

Kaynak: Doğan Burda
27.09.2017 - 15:52 | Son Güncelleme:

İstanbul’un kalabalığından da bunaldıysanız en yakın kaçış noktası olan Adalar’a geçme vaktiniz geldi demektir. Hâlâ korunan nezih sokakları, birbirinden güzel restoranlarıyla sizi her halükarda İstanbul’dan uzaklaştıracak ama güzelliğiyle yakınlaştıracak da. Mesela güzel bir balık sofrası ne de lezzetli ve hafif olur. Turistlere özgü şişkin hesaplarla karşılaşmayacağınız ama lezzetine şaşıracağınız adresleri sizin için derledik.

Adalarda keşfetmeniz gereken 4 keyifli balık restoranı

Şen Balıkçı

Şen Balıkçı aslında 1980’lerden beri Büyükada’da balıkçılık yapıyor. Senelerdir ada halkına taze balık satan bu mekân son yıllarda ise restoran işletmeciliğine girişmiş. Çok da iyi yapmış. Taze balıklardan dilediğinizi seçip afiyetle yiyebiliyorsunuz hem de çok uygun fiyatlara. Balık çorbasını ve deniz böreğini mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız.

Adalarda keşfetmeniz gereken 4 keyifli balık restoranı

Yasemin Restaurant

Her daim kalabalık olan bu balık restoranına gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Burgazada’nın en meşhur yerlerinden biri olan Yasemin Restaurant özellikle ızgara kalamarı ve manzarasıyla ünlü.

Adalarda keşfetmeniz gereken 4 keyifli balık restoranı

Antigoni Restoran

Yine Burgazada’nın en güzel yerlerinden biri olan Antigoni’de birbirinden hoş Yunan müzikleri eşliğinde balığınızı yerken denizin mavisine dalabiliyorsunuz. Çarşamba akşamları canlı müziğin de bulunduğu mekânın favori yemeği ise kalamar tavası. Yemeden geçmeyin.

Adalarda keşfetmeniz gereken 4 keyifli balık restoranı

Fincan Café

Son dönemin en trend adreslerinden biri olan Fincan Café bir çift tarafından işletilen son derece samimi bir yer. Özellikle bu derece ünlenmesinin nedeni ise Ermeni ve Rum usulü çeşit çeşit mezeleri. Ayrıca kahvaltıdan et çeşitlerine günün her saatine uygun bir menüsü bulunuyor. Burgazada’nın denenecek mekânlarına eklemeyi unutmayın.

PEKİ HANGİ MEVSİMDE HANGİ BALIĞI YEMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 

 

Peynir Şöleni | Yamii

 
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