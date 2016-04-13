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'3. Dalga Kahveci' nedir? Hangilerilerine gitmek gerekir?

Hürriyet Haber
13.04.2016 - 09:36 | Son Güncelleme:

Etraftaki kahvecilerin çokluğuna akıl sır erdiremeyenler için “3. dalga kahveci nedir?” “Hangilerine gitmeli?” sorularına yanıt olacak bir rehber hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz!

Kahveyi çekirdek olarak alıp içeride kendisi kavuran, farklı farklı pişirme ve demleme yöntemlerini deneyen yeni nesil, butik kahvecilere 3. dalga kahveci diyoruz. Bu kahvecilerin ülkemizdeki ortak noktası çok küçük alanlara sıkışmış olmaları, fakat dünyada Starbucks büyüklüğünde örnekleri de mevcut. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bir kahveci ne kadar butikse, kahvesine ayıracağı zaman artıyor ve yepyeni yöntemler deneyerek kendini bir tık öteye götürüyor.

Artık 3. dalga kahvecinin ne olduğunu öğrendiysek, şehrin en iyi kahvelerini listeleyebiliriz! Elbette siz önünüze ilk gelen kahveciye de girebilirsiniz. Yine de tavsiyelerimize kulak asmanızda fayda var, çünkü kahve ticaret için değil aşk için yapılan bir iştir.

3. Dalga Kahveci nedir Hangilerilerine gitmek gerekir

MOC İstanbul - Ministry of Coffee

12 farklı ülkeden getirtilen yeşil kahve çekirdeklerini kendi kavuran MOC İstanbul işleri o kadar ileri götürmüş ki bugün baristalık eğitimi de veriyor. Elbette asıl okulun tezgah arkası olduğunu unutmadan.

Adres: Şakayık Sok. No:4/A, Nişantaşı - Şişli

3. Dalga Kahveci nedir Hangilerilerine gitmek gerekir

Manuel Deli&Coffee

Daha kapısından girer girmez “Ben buradan güzel Instagram fotoğrafı çıkartırım.” dedirten Manuel Deli&Coffee yalnızca kahveleriyle değil atıştırmalıklarıyla da büyük bir tebriği hak ediyor.

Adres: Cihangir Cad. 23/A Beyoğlu, İstanbul

3. Dalga Kahveci nedir Hangilerilerine gitmek gerekir

Petra Roasting Co.

Gayrettepe’de Muse Istanbul içerisinde yer alan Petra Roasting Co.’da kahve içtikten sonra eminiz daha önce içtiğiniz kahvelerin kahve olmadığını düşüneceksiniz. Ayrıca Petra Roasting Co. Dört Kadıköy, Bi Nevi, Nun, Rafine ve Souq gibi yerlere de kahvesini satıyor.

Adres: Gayrettepe Mah., Hoşsohbet Sok. No:1, Beşiktaş

3. Dalga Kahveci nedir Hangilerilerine gitmek gerekir

Walter’s Coffee Roastery

Breaking Bad temalı bu kahveci son dönemin en popüler 3. dalga kahvecilerinden. Üstelik kahvelerini de deney tüplerinde servis ediyor...

Adres: Caferağa Mah., Park Altı Sok. No:21 - Kadıköy

3. Dalga Kahveci nedir Hangilerilerine gitmek gerekir

Coffee Sapiens

Hipsterların ve kendini hispter hissedenlerin başkenti Karaköy’de yer alan Coffee Sapiens kahvelerinin güzelliğine şaşıracağınız bir kahveci.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah., Kılıç Ali Paşa Mescidi Sok., No:10/C - Karaköy

 

 gerekeniyap.com Tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: Petra Roasting Co.
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