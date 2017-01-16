2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan
GeriLezizz Yemek Kültürü 2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
16.01.2017 - 11:09, Son Güncelleme:

2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

İstanbul'da birbiri ardına açılan mekanlar sosyalleşmek isteyenleri bekliyor. Eğer hala yolunuz düşmediyse bu mekanları bu yıl mutlaka keşfedin.

İstanbul'un değişen kent yaşamı yeni açılan mekanlarla daha da perçinleniyor. Farklı lokasyonlar eski ve yeninin buluştuğu değişik keşifler yapmaya olanak sağlıyor. Kentin modern mekanları ve sıradışı restoranları ziyaretçiler için yeni yılda da en cazip noktalar arasında bulunuyor. İşte 2017 yılında keşfetmeniz gereken mekanlar;

1. Cecconi's - Asmalımescit

Soho House'un bahçe kısmında yer alan Cecconi's şık ve kaliteli İtalyan lezzetleri tatmak isteyenleri bekliyor. Siyah trüflü pizza ve panzanella, mekanın tatmanız gereken lezzetleri arasında.

2017de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

2. Ops Passage - Karaköy

Her hafta yeni bir mekan ile karşımıza çıkan Karaköy, Ops Passage ile ziyaretçilerini Peru mutfağı ile buluşturuyor. Minimal ve zevkli bir atmosfere sahip olan mekanda ceviche mutlaka denenmeli.

3. Goya - Karaköy

Karaköy'ün en hit buluşma adreslerinden birisi olan Goya, kaliteli yemekler deneyimlemek ve müzik eşliğinde yemek yemek isteyenler için ideal. Ördek confit ve robespierre mekanın en leziz önerileri arasında bulunuyor.

2017de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

4. Escale - Kanyon

Şık ve zevk sahibi sunumları ile dikkat çeken escale, Kanyon'un iş çıkışında en çok tercih edilen buluşma adreslerinden biri. Trüf mantarlı risotto, Escale gurme burger ve cassata tatlısı mekandaki en sevilen yiyecekler.

5. Efendi - Nişantaşı

İki katlı bir mekan olan Efendi, alt katta sergi salonu üst katta ise kafe bölümü ile hizmet veriyor. Gece yarısından sonra bara dönüşen mekanda funk ve soul müziğin en iyi örneklerini dinleyebilirsiniz. Mekanın serendipity kokteylini tatmayı unutmayın.

2017de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

6. 400 Derece - Nişantaşı

En sofistike İtalyan pizzalarını tadabileceğiniz 400 derece hoş ambiyansı ile de dikkat çekici. Pizza el paso ve pizza 400 derece mekanda denemeniz gereken çeşitler arasında.

7. Borgo Kitchen & Bar - Ortaköy

Çiçeği burnunda mekanlardan biri olan Borgo Kitchen & Bar, rokalı falafel salata, borgo burger ve nutella pizza gibi seçenekleri deneyebileceğiniz bir mekan.

2017de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

8. Take a Seat - Akmerkez

Yeni açılan mekanlardan biri olan Take a Seat 7 farklı restorandan oluşuyor. Ambiyansı ve yemek sunumları ile dikkat çeken şık mekan yeni konsept peşinde olanları bekliyor.

9. Yedi - Asmalımescit

Dünya mutfağından lezzetler sunan Yedi, yedikule salatası, bonfileli dürüm ve teriyaki ızgara somon gibi değişik lezzetleri denemenize imkan veriyor.

2017de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

10. Cult - Arnavutköy

Sosyalleşmek için en yeni mekanların başında gelen Cult, atmosferi ile dikkat çeken mekanlardan biri. Üç katlı mekanda sanat galerisini de gezebilir sonrasında lezzetli tapas ve kokteyllerin tadına bakabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"