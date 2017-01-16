2017'de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan
İstanbul'da birbiri ardına açılan mekanlar sosyalleşmek isteyenleri bekliyor. Eğer hala yolunuz düşmediyse bu mekanları bu yıl mutlaka keşfedin.
İstanbul'un değişen kent yaşamı yeni açılan mekanlarla daha da perçinleniyor. Farklı lokasyonlar eski ve yeninin buluştuğu değişik keşifler yapmaya olanak sağlıyor. Kentin modern mekanları ve sıradışı restoranları ziyaretçiler için yeni yılda da en cazip noktalar arasında bulunuyor. İşte 2017 yılında keşfetmeniz gereken mekanlar;
1. Cecconi's - Asmalımescit
Soho House'un bahçe kısmında yer alan Cecconi's şık ve kaliteli İtalyan lezzetleri tatmak isteyenleri bekliyor. Siyah trüflü pizza ve panzanella, mekanın tatmanız gereken lezzetleri arasında.
2. Ops Passage - Karaköy
Her hafta yeni bir mekan ile karşımıza çıkan Karaköy, Ops Passage ile ziyaretçilerini Peru mutfağı ile buluşturuyor. Minimal ve zevkli bir atmosfere sahip olan mekanda ceviche mutlaka denenmeli.
3. Goya - Karaköy
Karaköy'ün en hit buluşma adreslerinden birisi olan Goya, kaliteli yemekler deneyimlemek ve müzik eşliğinde yemek yemek isteyenler için ideal. Ördek confit ve robespierre mekanın en leziz önerileri arasında bulunuyor.
4. Escale - Kanyon
Şık ve zevk sahibi sunumları ile dikkat çeken escale, Kanyon'un iş çıkışında en çok tercih edilen buluşma adreslerinden biri. Trüf mantarlı risotto, Escale gurme burger ve cassata tatlısı mekandaki en sevilen yiyecekler.
5. Efendi - Nişantaşı
İki katlı bir mekan olan Efendi, alt katta sergi salonu üst katta ise kafe bölümü ile hizmet veriyor. Gece yarısından sonra bara dönüşen mekanda funk ve soul müziğin en iyi örneklerini dinleyebilirsiniz. Mekanın serendipity kokteylini tatmayı unutmayın.
6. 400 Derece - Nişantaşı
En sofistike İtalyan pizzalarını tadabileceğiniz 400 derece hoş ambiyansı ile de dikkat çekici. Pizza el paso ve pizza 400 derece mekanda denemeniz gereken çeşitler arasında.
7. Borgo Kitchen & Bar - Ortaköy
Çiçeği burnunda mekanlardan biri olan Borgo Kitchen & Bar, rokalı falafel salata, borgo burger ve nutella pizza gibi seçenekleri deneyebileceğiniz bir mekan.
8. Take a Seat - Akmerkez
Yeni açılan mekanlardan biri olan Take a Seat 7 farklı restorandan oluşuyor. Ambiyansı ve yemek sunumları ile dikkat çeken şık mekan yeni konsept peşinde olanları bekliyor.
9. Yedi - Asmalımescit
Dünya mutfağından lezzetler sunan Yedi, yedikule salatası, bonfileli dürüm ve teriyaki ızgara somon gibi değişik lezzetleri denemenize imkan veriyor.
10. Cult - Arnavutköy
Sosyalleşmek için en yeni mekanların başında gelen Cult, atmosferi ile dikkat çeken mekanlardan biri. Üç katlı mekanda sanat galerisini de gezebilir sonrasında lezzetli tapas ve kokteyllerin tadına bakabilirsiniz.
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