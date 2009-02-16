Kur’an’a göre arz (Yerküre)

Arz kelimesi Kur’an’da 460 küsur yerde geçmektedir. Bu demektir ki, arz Kur’an’ın en kavramlarından biridir.

Kur’an’ın arz hakkındaki anlayışını şu başlıklar altında verebiliriz:

Arz, Bir Gerçeklikler Alanıdır, Boşuna, Oyun-Eğlence Olsun Diye Yaratılmamıştır:

“Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenenler/eğlendirenler olarak yaratmadık.” (Enbiya, 16; Dühan, 38)

“Allah gökleri de yeri de hak olarak yaratmıştır. Kuşkusuz, bunda, iman sahipleri için kesin bir mucize vardır.” (Ankebût, 44; Rûm, 8; Zümer, 5; Câsiye, 22; Ahkaf, 3)

“Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek, küfre sapanların sanısıdır.” (Sad, 27)

Yerkürenin Yaratılışı İnsanın Yaratılışından Daha Önemli ve Daha Büyük Bir Olaydır:

“Göklerin ve yerin yaratılışı/yaratıkları, insanların yaratılışından/insanlar âleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki, insanların çokları bilmiyorlar.” (Ğâfir, 57)

Arz, Tüm Canlıların Barınağı, İnsanın Tekâmül ve İmtihan Alanıdır, Bir Tür Beşiktir:

“Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.” (Rahman, 10)

“Şeytan onların ayaklarını kaydırdı da onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de şöyle buyurduk: ‘Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak aşağıya inin! Belli bir süre kadar yeryüzünde sizin için bir bekleme yeri, bir nimet/bir yararlanma imkânı olacaktır." (Bakara, 36)

“Biz, yeryüzündeki şeyleri ona bir süs yaptık ki, insanları, içlerinden hangisi iş ve eylem yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim.” (Kehf, 7)

“Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayıp otlatın. Kuşkusuz, bunda, aklı başında insanlar için ibretler vardır.” (Tâha, 53-54)

“Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz!” (Zâriyât, 48)

“Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı ki, ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz." (Nûh, 19-20; Bakara, 22)

“Yeri, bir toplanma zemini yapmadık mı? Diriler bakımından da ölüler bakımından da.

Orada oturaklı, başını yücelere kaldırmış dağlar oluşturduk. Ve size tatlı bir su içirdik.” (Mürselât, 25-27)

“Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?” (Nebe’, 6)

İnsan, Yerkürenin Çocuğudur; Oradan Oluşur, Oradan Beslenir, Orada Evrimleşir ve Tekrar Oraya Döner:

“Sizi yerden yarattık. Tekrar oraya göndereceğiz. Ve oradan sizi bir kez daha çıkaracağız.” (Tâha, 55)

“Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yok. Sizi topraktan oluşturan ve size orada ömür geçirten O'dur.” (Hûd, 61)

“Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi. Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor.” (Nûh, 17-18; Mülk, 24)

Arz Bir Güzellikler, Bereketler ve Hazineler Alanıdır:

Bir kere, yerküre, Yaratıcı’nın Bedî (yarattığını güzel yaratan) sıfatının konusu olan bir varlıktır. Yerküre bir ‘hazineler deposudur. ‘Yerkürenin hazineleri’ tâbiri Kur’an’ın kullandığı bir tâbirdir. (Yûsuf, 55; Münafıkûn, 7) Böyle olduğu içindir ki, arz, güzellikler, mucizeler, ibretlerle doludur:

“Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedî' O'dur. Bir şeyin olmasına karar verdiğinde, ona sadece ‘Ol!’ der. Artık o, oluverir.” (Bakara, 117; En’am, 101)

“Yeryüzünde birbirine sırt vermiş komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, bir tek suyla sulanırlar. Biz bunların, yemişlerde bir kısmını diğer bir kısmına üstün kıldık. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ki ibretler vardır.” (Ra’d, 4)

Arz; Varlıkları, Tarihi, Kalıntıları ve Doğal Olayları ile Gezilmesi, İncelenmesi, Gözlenmesi Gereken Bir İbretler (ayetler) Alanıdır:

Arzın altının ve üstünün araştırmaya, gözleme, incelemeye açılması gerektiği Kur’an’ın insana sürekli emridir. Bu gerçeği dikkate alarak diyebiliriz ki, arkeolojik ve coğrafî araştırma ve keşiflerin yolunu Kur’an açmıştır.

Bir kere şunu bilmeliyiz:

Kur’an’a göre, bizzat Kur’an’ın kendisi, insan ve evren yani bütünüyle varlık bir ‘ayetler topluluğu’dur. Doğal olarak, yerküre de bir ayetler alanıdır.