Mumiyo nedir? Mumiyo ne işe yarar?
Asya kıtasında yetişen ve 'Dağların Gözyaşları' olarak da bilinen mumiyonun ne olduğu, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sağlık için pek çok faydasının olduğu iddia edilen mumiyo hakkında daha önce bilgisi olmayan vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Mumiyo nedir? Mumiyo ne işe yarar?
Geçmişi 3 bin yıldan daha uzun bir süreye dayanan mumiyo, eski zamanlarda İran, Arabistan, Orta Asya, Çin ve diğer ülkelerde tıp alanında yoğun olarak kullanılmıştır. "Dağların Gözyaşları" ismiyle bilinen doğal bir maddeye verilen bir isim olan mumiyonun sağlık için de pek çok faydası olduğu biliniyor.
Mumiyoyu genel olarak tanımlayacak olursak; "Asya'da dağların yüksek kesimlerinde, kayalıklarda ve mağaralarda bulunan, koyu kahve veya siyah renkli bir tortudur." diyebiliriz. Mumiyo, buralarda yetişen bitkilerin zamanla dönüşümünden oluşmaktadır. Bu özel maddenin kanserden ülsere, romatizmadan diş hastalıklarına kadar bir çok hastalığı tedavi ettiğine vatandaşlarca inanılmaktadır.
FAYDALARI NELER?
Mumiyonun sağlık için şu faydalarının olduğuna inanılıyor;
Kemik dokusunun yenilenmesini ve kaynamasını hızlı bir şekilde sağlar.
Vücudun kendini koruma ve adaptasyon özelliklerinin artışını hızlandırır.
Metabolizma süreçlerini harekete geçirerek lezyonlu dokuların yenilenmesini hızlandırır.
Toksinleri etkisiz hale getirmek için karaciğer fonksiyonlarını artırır.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yanığın iyileşmesinde kullanılır.
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