Sütlaçın en iddialı 6 adresi

Boris’in Yeri
Kumkapı’da tam 1936 yılından bu yana hizmet veren bu küçücük ama bir o kadar tatlı mekân dünyanın en güzel sütlaçlarından birini yemek için en doğru adreslerden biri. Tabii ki menüsü sütlaçla kısıtlı değil. Belki hızınızı alamayıp üstüne bir de kazandibi yersiniz. Çünkü o da harika
Göreme Muhallebicisi
Adı üzerinde işin özü muhallebi olsa da kaymaktan pilav üstüne her türlü lezzeti 1965’ten bu yana damağımıza taşıyan bir mekân Göreme Muhallebicisi. Dahası diğer sütlü tatlılardaki başarısından da bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle fırın sütlacı, o klasik lezzeti özleyen herkesin gözlerini nemlendirecek kadar güzel.
Zeynel Muhallebicisi
İşte tarihin en hareketli sayfalarından geçip şimdiye uzanan bir tatlı ustası daha: Zeynel Muhallebicisi. Özellikle Yeniköy’de o güzel ortamda kaşıkladığınız sütlacınız size çok daha lezzetli gelecek. Boğaz’da sütlaç kaşıklamak ne de olsa İstanbul’da yaşamanın şanındandır.
Murat Muhallebicisi
Anadolu Yakası’nda en iyi sütlacı nerede yerim diye sorarsanız, tabii ki en doğru cevaplardan biri de Murat Muhallebicisi’dir. Hemen rıhtımda size karşılayan bu mekânın tüm sütlü tatlılarını gözünüz kapalı yiyebilirsiniz. Ancak bunların içinde sütlaç kesinlikle en iddialılarından biridir.
Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
En doğal sütlerle yaptığı sütlü tatlılarını tam 1928 yılından bu yana bize sunan Tarihi Sarıyer Muhallebicisi, Sarıyer’in en güzel yeme içme noktalarından biridir. Keşkülden su muhallebisine her türlü sütlü tatlıyı en mükemmel şekliyle sunan mekânda tabii ki fırında sütlacın yeri bir başkadır.
Galata Muhallebicisi
Nişantaşı’nda en favori sütlü tatlı mekânlarından biri haline gelen Galata Muhallebicisi, menüsündeki bol çeşit ve diyabetik tatlı seçenekleri sayesinde de herkesin gönlünü fethetmiş durumda. Eğer sütlaca bayılıyorsanız ama sağlık nedeniyle şekerden uzak durmak zorundaysanız, Galata Muhallebicisi size istediğiniz lezzeti sunuyor.
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