Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Sütlaçın en iddialı 6 adresi

Sütlaçın en iddialı 6 adresi

“O havalı cookie’leri ve cupcake’leri bir kenara bırakın da bana geleneğimiz göreneğimiz sütlü tatlılardan bahsedin” diyenler toplanın! Şimdi size İstanbul’da tatlıların şahı sütlacı nerelerde yiyebileceğinizi söylüyoruz.

Kaynak: Doğan Burda
13.03.2018 - 13:06 | Son Güncelleme :

Boris’in Yeri

Kumkapı’da tam 1936 yılından bu yana hizmet veren bu küçücük ama bir o kadar tatlı mekân dünyanın en güzel sütlaçlarından birini yemek için en doğru adreslerden biri. Tabii ki menüsü sütlaçla kısıtlı değil. Belki hızınızı alamayıp üstüne bir de kazandibi yersiniz. Çünkü o da harika

Göreme Muhallebicisi

Adı üzerinde işin özü muhallebi olsa da kaymaktan pilav üstüne her türlü lezzeti 1965’ten bu yana damağımıza taşıyan bir mekân Göreme Muhallebicisi. Dahası diğer sütlü tatlılardaki başarısından da bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle fırın sütlacı, o klasik lezzeti özleyen herkesin gözlerini nemlendirecek kadar güzel.

Sütlaçın en iddialı 6 adresi

Zeynel Muhallebicisi

İşte tarihin en hareketli sayfalarından geçip şimdiye uzanan bir tatlı ustası daha: Zeynel Muhallebicisi. Özellikle Yeniköy’de o güzel ortamda kaşıkladığınız sütlacınız size çok daha lezzetli gelecek. Boğaz’da sütlaç kaşıklamak ne de olsa İstanbul’da yaşamanın şanındandır.

Murat Muhallebicisi

Anadolu Yakası’nda en iyi sütlacı nerede yerim diye sorarsanız, tabii ki en doğru cevaplardan biri de Murat Muhallebicisi’dir. Hemen rıhtımda size karşılayan bu mekânın tüm sütlü tatlılarını gözünüz kapalı yiyebilirsiniz. Ancak bunların içinde sütlaç kesinlikle en iddialılarından biridir.

Sütlaçın en iddialı 6 adresi

Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

En doğal sütlerle yaptığı sütlü tatlılarını tam 1928 yılından bu yana bize sunan Tarihi Sarıyer Muhallebicisi, Sarıyer’in en güzel yeme içme noktalarından biridir. Keşkülden su muhallebisine her türlü sütlü tatlıyı en mükemmel şekliyle sunan mekânda tabii ki fırında sütlacın yeri bir başkadır.

Galata Muhallebicisi

Nişantaşı’nda en favori sütlü tatlı mekânlarından biri haline gelen Galata Muhallebicisi, menüsündeki bol çeşit ve diyabetik tatlı seçenekleri sayesinde de herkesin gönlünü fethetmiş durumda. Eğer sütlaca bayılıyorsanız ama sağlık nedeniyle şekerden uzak durmak zorundaysanız, Galata Muhallebicisi size istediğiniz lezzeti sunuyor.

'TATLIYI ÇOK SEVERİM FAKAT YAZ ÖNCESİ DAHA HAFİF BİR ŞEYLER ARIYORUM' DİYENLERE DE BİR VİDEOMUZ VAR

Diyet Tatlı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt | Diyetisyen Mutfağı
daha fazla video için

Etiketler: sütlaç , sütlaç nerede yenir , fırın sütlaç
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri