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Gökhan Kimsesizcan

Gökhan Kimsesizcan

gkimsesizcan@hurriyet.com.tr

Kar tatilcileri

5 Şubat 2014

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte ünlü isimler karnelerini alan çocuklarıyla tatile çıktı.

İş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim soluğu yurtiçi ve yurtdışındaki kayak merkezlerinde aldı. Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort, geçen hafta sonu bir çok ünlü ismi ağırladı.

Merve Hasman ve Neslişah Alkoçlar’la yaşadığı aşklarla adından söz ettiren işadamı Berk Suyabatmaz, sevgilisi Deniz Marşan’la görüntülendi. Gündüz kayak yapan sevgililer akşam da Drop Lounge Cafe’de eğlendi.

Mankenlik ve oyunculuktan sonra inşaat sektöründe başarılı projelerle adından söz ettiren Ömer Seval, Kartalkaya’daydı. Seval, Kaya Palazzo’nun pistlerinde tek ayakla kayak yaparak alkış aldı.

İçkale Şirketler Grubu’nun patronu Ozan İçkale, sömestr tatilinde kızı Buke Su ile beraber kar motoruyla safari yaptı.

23. yılı Nürnberg’te kutladı

Doksanlı yıllarda İstanbul’un en çapkın isimlerinden İlker Mengi, Yaver Demir’in sahibi olduğu ve merkezi Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan Yaver Holding’in Türkiye temsilcisi oldu. Avrupa’da pek çok ülkede endüstri, enerji, sağlık ve altyapı sistemleri alanlarında faaliyet gösteren Yaver Holding, geçen hafta Nürnberg’deki merkezinde 23. kuruluş yıldönümünü kutladı. Mengi, sponsoru oldukları Red Bull Air Race dünya şampiyonasında üç kez birinciliği kazanmış olan Hannes Arch ile poz verdi.

Atıl Kutoglu imzası

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Vodafone’la işbirliği yaptı. Vodafone Red özel hizmet ekibibini giydiren Kutoğlu, ayrıca VIP abonelere özel iPhone ve iPad kılıfı tasarladı. Kutoğlu, Zorlu’daki tanıtımda tasarladığı kıyafetler ve iPhone ve iPad kılıflarıyla poz verdi.

Yıldızlı doğum günü

İstanbul’un popüler eğlence adreslerinden Masquerade’nin işletmecisi Tarkan Ahmet, 30’uncu yaş gününü kutladı. Tarkan Ahmet, doğum günü pastasını dünyaca ünlü şarkıcı Low Deep T ile birlikte kesti.

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