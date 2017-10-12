Hamur işi yaparken yumurtayı oda sıcaklığında kullanmak şart mı?

America's Test Kitchen'ın uzmanları, bunu düşündü. Hatta oda sıcaklığındaki yumurtayla soğuk yumurtanın farkını daha iyi görebilmek için aynı keki sıcak ve soğuk yumurtayla yapıp, bir kör lezzet testinden geçirdi.

Her ne kadar soğuk yumurtanın hamura karışmasının daha zor olduğuna, karışımdaki yağ gibi diğer malzemeleri de soğutup dondurarak hamurun kıvam almasını zorlaştırdığına dair yaygın bir bilgi olsa da testin sonuçları aynı şeyi söylemiyor.

Test Kitchen uzmanları oda sıcaklığındaki yumurtalarla yapılmış kekin kabuğunun bir parça daha iyi olduğunu belirtiyor. Ancak soğuk yumurtalarla yapılan kekin de neredeyse diğer kek kadar iyi olduğunu, aradaki farkın ihmal edilebilir boyutta olduğunu ifade ediyorlar. O nedenle son dakikada durumu fark ederseniz, "Eyvah yumurtalar soğuk, ne yapacağım ben?" diye panik yapmanıza gerek yok.

Ancak burada önemli bir nokta var: Eğer yumurtanızı en başta çırpıp köpük haline getirmenizi gerektiren bir kek yapıyorsanız, o zaman oda sıcaklığında yumurta kullanmanız gerek. Çünkü soğuk yumurtalar ne kadar çırparsanız çırpın yeterince köpürmüyor, bu da kek hamurunuzun gerektiği kadar kabarmasına engel oluyor.

Oda sıcaklığındaki yumurtaların ise sarısı daha kolay parçalanıyor ve beyazıyla daha homojen bir biçimde karışıyor.

Peki önünüzde böyle bir tarif varsa ve yumurtalarınızı önceden dolaptan çıkarmayı unuttuysanız ne yapacaksınız? O da kolay: İhtiyacınız kadar yumurtayı bir kaba koyup kabı ılık suyla doldurduğunuzda, siz onları kullanmaya başlayana kadar ideal sıcaklığa gelmiş olacaklar.

Öte yandan birkaç yıl önce İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı bir araştırma, yumurtaları buzdolabında saklamakla, dışarıda tutmak arasında, sağlık açısından hiçbir fark olmadığını ortaya koydu.

West Workshire'da bulunan FoodTest Laboratuvarı'nın yaptığı araştırmada aynı yerden aynı zamanda alınan yumurtaların yarısı oda sıcaklığında, diğer yarısı ise buzdolabında 15 gün boyunca bekletildikten sonra örnekler E.coli, stafilokokus aureus, salmonella, listeria ve kampilobakter gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların sayısı açısından test edildi. Sonuçta iki grupta da yumurtalarda mikroorganizma üremediği görüldü. Laboratuvarın yöneticisi Jay Tolley, "Yumurtaları oda sıcaklığında saklamakla buzdolabında tutmak arasında hiç fark yok" dedi.

Karar sizin...