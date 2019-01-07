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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Zabıt katibinin 100 bin TL’lik vurgun planı böyle bozuldu

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Zabıt katibinin 100 bin TL’lik vurgun planı böyle bozuldu

Denizli’de bir zabıt katibi görevli olduğu mahkemede mağdurları sahte evrak düzenleyerek 100 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı. Susma hakkını kullanan zabıt katibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril Adliyesi’nden meydana geldi. Server C., (64) vasi olduğu evlatlığı Mustafa C.’ye Hollanda’dan özel bir banka şubesinin yatırılan özürlü maaşını alabilmek için avukatları aracılığı ile ‘vasi’ davası açtı. Dava sürecinde ise banka şubesindeki para bloke altına alınarak kullanılmasına izin verilmedi.

İddialara göre, Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın içeriğini bilen aynı mahkemenin kaleminde görevli zabıt katibi Engin P., (36) isimli memur ise geçtiğimiz cuma günü aile üyelerinden birini telefon ile arayarak banka şubesine gitmelerini ve hesaplarında 100 bin TL bulunup, bulunmadığını sordu. Bunun üzerine Server C., eşini de yanına alarak bankaya gidip söz konusu hesabı kontrol etti ve hesapta 100 bin TL olduğunu ancak bloke uygulandığı için parayı çekemeyeceklerini öğrendi. Banka görevlileri hesaptaki blokenin kaldırılması için mahkemeden yazılı evrak getirilmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Server C., ve eşi Engin P., ile tekrardan telefon ile irtibata geçerek adliyeye gittiler.

“SAVCILIK KALEMİNDE DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDIĞIMIZI ÖĞRENDİK”

Server C., poliste verdiği ifadesinde Engin P., ile yaptıkları görüşmede aralarında geçen konuşmaları ise şöyle anlattı:

“Adliyeye gidip Engin P. ile hükumet konağı merdivenlerinde görüştük. Görüşmede Engin P., bize bir evrak uzatarak ‘Alın bununla birlikte bankaya gidin ve paranızı alın. Parayı aldıktan sonra buraya gelin, parayı dosyanın içerisine koyacağız. Haftaya Cuma günü gelerek paranızı alacaksınız’ dedi. Bankaya gittik banka görevlisi telefon ile bir yerden teyit aldıktan sonra parayı bize verdi. Parayı aldıktan sonra Engin P.’ye parayı vermek için adliyeye gittik ancak Engin P.’den şüphelendiğimiz için parayı verirken yanımızda başkaları da bulunsun, olaya şahitlik etsin istedik. Bunun için savcılık kalemine giderek odada ki memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı ve evrakta sahtecilik yapıldığını öğrendik. Bunun üzerine bizde Engin P.,’den şikayetçi olduk.”

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Banka görevlileri ve Server C.’nin eşi Nerves C.’nin de Çivril Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile ifadesinin alınması üzerine Engin P.,  Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde savcılık talimatı ile polis tarafından ‘resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile gözaltına alındı. Engin P., poliste susma hakkını kullanırken, savcılıkta ifade verdiği belirtildi. Engin P., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Server C., ve eşi Nerves C.’nin zabıt katibi hakkında ki şikayetlerinin devam ettiği bildirildi.

 

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