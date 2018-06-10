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    Sonsuzluğa uğurluyoruz

    Hürriyet Haber
    10.06.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Daha sonra Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

    Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı.

    KORAY YANÇ: UMARIM Kİ BİZİ SEYREDİYORDUR

    Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törende şöyle konuştu:

    Saygı değer Demirören ailesi ve çok değerli sevgili dostlarım

    Ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye'nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'i ebediyete uğurluyoruz.

    Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, kadir gecesinin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirörenimizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz.

    Buradaki törenin ardından Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.

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    Etiketler: caneze töreni , Vefat , son dakika , haberler
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