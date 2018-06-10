Sonsuzluğa uğurluyoruz

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı.

KORAY YANÇ: UMARIM Kİ BİZİ SEYREDİYORDUR

Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törende şöyle konuştu:

Saygı değer Demirören ailesi ve çok değerli sevgili dostlarım

Ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye'nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'i ebediyete uğurluyoruz.

Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, kadir gecesinin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirörenimizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz.

Buradaki törenin ardından Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.