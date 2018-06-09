İş dünyası yasta

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: Sayın Erdoğan Demirören’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Erdoğan Bey’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İş dünyamız açısından da çok acı bir kayıp oldu. Sayın Demirören çok başarılı bir girişimciydi. Sıfırdan kurduğu şirketleri çok doğru yatırım modelleri ve genişleme stratejileriyle büyüten, bu anlamda birçok girişimciye örnek teşkil eden bir iş lideriydi. Eminim ki Erdoğan bey başarılarla dolu yaşam öyküsüyle iş dünyamıza ilham vermeyi sürdürecek. Mekanı cennet olsun.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: İş dünyası Sayın Demirören’in kaybıyla çok değerli bir duayeni kaybetti. Bir süredir tedavi görmekte olan Türk iş dünyasının ve sanayisinin değerli isimlerinden Erdoğan Demirören’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İş hayatında önemli başarılara imza atan ve duayen bir isim olan Demirören değerli bir insandı. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve sosyal projelere ömrünü adayan Demirören’e Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, yakınlarına, Demirören Holding’e ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Öncelikle başta Demiröen ailesi olmak üzere, Türk iş dünyası, basın ve spor dünyasının başı sağ olsun. Kendisiyle belirli ortamlarda bir araya gelmiş biri olarak hayırsever kişiliğini de ifade etmek isterim. Tırnaklarıyla getirdiği bir grubu var. Kendi aile fertleri de başarı ile sürdürecektir diyorum. Kendisinin hayat hikayesine baktığımızda, bu yaşlardaki insanların o dönemdeki çabalarına baktığımızda son derece önemli olduğunu belirtmeliyim. Hızlı bir şekilde üretime geçmesi, kendisini geliştirerek devam etmesi örnek alınacak bir isim olduğunu söyleyebilirim.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem: Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sanayisinin gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, hayırseverliği ile de örnek bir iş adamı olan Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Erdoğan Demirören, kendisini ülke ekonomisinin ileriye gitmesine adamış, toplumun her kesimine katkı vermeye çalışan çok özel bir insandı. Duruşu ile hayatı boyunca hep umutlu, hep yol gösterici oldu. 60 yılı aşkın iş hayatına sayısız başarıyı sığdırmış, bir duayendi. Geride bıraktığı evlatları ve çalışanlarının Erdoğan Bey’in başarısını sürdüreceğine hiç şüphem yoktur. Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet; Demirören Ailesi’ne, Demirören Holding ve Demirören Medya Grubu camiasına, iş dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Şahsen de tanıdığım, sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerdeki girişimleri ile Türk özel sektörünün öncülerinden ve önemli bir kuşağın temsilcisi; girişimcisi Erdoğan Demirören’in vefatından dolayı derin üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Başta Demirören Ailesi olmak üzere tüm Demirören Grubu’na başsağlığı diliyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi: Lider kişiliği, yenilikçi yaklaşımları ve girişimci ruhu ile bugüne kadar birçok alanda gençlere örnek olan Demirören eğitim, sanat ve spor konularında verdiği desteklerle de milletin gönlünde yer aldı. Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Demirören Holding çalışanlarına ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Türk iş dünyamızın önde gelen büyüklerinden Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören beyefendiyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Erdoğan Bey; enerjisi çok yüksek, çalışma azmiyle dolu, yaptığı işi çok seven bir iş adamıydı. Başta rahmetli Sakıp Sabancı olmak üzere, yakın aile dostumuz olan Erdoğan Bey’in ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatı için kıymetli katkıları olmuştur. Bilgi ve deneyimiyle iş dünyasına birçok öncü işler yapmıştır.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: 50 yıllık arkadaşım, iş dünyamızın değerli ismi Erdoğan Demirören’in elim vefatını teessürle öğrendim. 40 yıllık iş arkadaşlığımız da bulunan Erdoğan Demirören’e Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili eşi Tülin, evlatları Yıldırım, Meltem ve Tayfun ile tüm ailesinin ve Demirören camiasının acısını paylaşır, sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi sunarım...

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı: Sayın Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Değerli eşi Tülin Hanım’a ve tüm Demirören ailesine baş sağlığı diliyorum. Babam Aydın Bey ile 50 yıllık dostluğu, 40 yıllık iş arkadaşlığı olan, Türkiye’nin kalkınmasında önemli katkılar veren, iş dünyasının duayenlerinden bir ismi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Demirören Ailesinin ve tüm camiasının acısını paylaşıyor, içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı: Öncelikle başımız sağ olsun, tüm ailenin başı sağ olsun. Erdoğan Amca diyeceğim... Çocukluğumdan beri tanıdığım bir insandı. Daha çok baba dostu olarak tanıyorum kendisini. Çok pozitif, enerjisi yüksek bir insandı. Herkesle çok sıcak ilişki kuran biriydi. İyi bir işinsanıydı. Mekânı cennet olsun diyorum. Aileye de sabırlar diliyorum.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Ailesine baş sağlığı diliyorum. Dostluğumuz olan bir insandı. Türkiye’mize katkı sağlamış, liderlik yapmış bir insandı. Gerçek bir yoldaştı. Yeri doldurulması zor biriydi. Türkiye’de voleybolun gelişmesinde, Beşiktaş’a olan katkılarında sporda da liderlik yaptı. Ondan çok şey öğrendik.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören’in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.

DEMSA Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan: Kıymetli Erdoğan Amcamız, değerli aile dostumuz, büyüğümüz... Pek çok sektöre attığı imzalarla, öngörüleri ile Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli katkılar sağlamış yeri doldurulamaz bir insandı. Enerjisi, bilgi ve tecrübesi çok yüksek olan bir insandı. Tecrübelerini, gördüğü şeyleri hep anlatırdı. Sanata, spora değer verirdi. Çocukları, gençleri çok severdi, ki kültür mirasımızı genç kuşaklara aktararak çocukların yaratıcılığını geliştirmek için kurulan Yaratıcı Çocuklar Derneğimize her zaman maddi ve manevi destekleri olmuştur. Değerli iş insanını kaybetti bugün Türkiye. Mekanı cennet olsun.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı: Hepimizin saygı ve sevgi içinde olduğumuz büyüğümüzdü. Etrafımızdaki bütün insanlara tecrübesini anlatır, yol gösterirdi. Bundan da çoğu zaman yararlandığımızı biliyorum. Çok değerli bir işadamını kaybetti Türkiye. Mekanı cennet olsun, ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisi Beşiktaşlıydı. Hem futbolcu hem yöneticiydi. Bize her zaman abi, büyük, baba olarak yol göstericiydi. Bana inanılmaz derece yol gösteren bir duayen olarak kendisinden çok destek aldık. Çok değerli bir kişilikti. Vakti saati gelince maalesef, inşallah çok ıstırap çekmeden vefat etmiştir. Aileye tekrardan baş sağlığı diliyorum.

Polat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat: Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz kendisine ‘Erdoğan abi’ derdik, bütün aileyle uzun yıllar beraber olduk. Bize sevgi dolu yaklaşımda bulunan bir insandı. İşadamı olarak da gece gündüz çalışan bir insandı. Kendini iş hayatına, ailesine vakfetmişti. Hep güzel anılarım oldu Erdoğan abiyle. 4-5 gün evvel de Yıldırım Demirören’i aramıştım, hastanede olduğu söyledi. Benim çok sevdiğim bir insandı, aileye sabır diliyorum.