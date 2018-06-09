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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
09.06.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

İş dünyasında zirveye çıktı

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İş dünyasında zirveye çıktı

Erdoğan Demirören 61 yıllık iş hayatı boyunca kurduğu her şirketle başarıya ulaştı. Demirören, iş hayatına 19 yaşında babasını kaybettikten sonra Sirkeci’deki otomobil yedek parçacısı Oto Kolaylık şirketiyle başladı. Bugün 10 sektörde 27 şirketiyle dev bir holdingi yönetiyordu.

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  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

DEMİRÖREN Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, hayata gözlerini yumduğu düne kadar kurduğu tüm şirketleri ilk günkü heyecanıyla yönetmeye devam etti. 19 yaşında girdiği iş hayatında 61 yıl boyunca 10 sektörde 27 şirket kuran Demirören, binlerce kişiye de istihdam sağladı. Demirören, 2017’de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1.5 milyar dolarlık servetiyle 42’nci sırada yer aldı.

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1937’de İnegöl’de dünyaya geldi. Demirören, İstanbul’da Saint Benoit Lisesi’nden mezun oldu ve 1956-57 sezonunda profesyonel futbolcu olarak Beşiktaş’ta forma giydi. Babasının 1957’deki vefatı sonrası Sirkeci’de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçen Demirören, 1968’de ise Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası’nı kurdu.

MİLANGAZ MARKA OLDU
Demirören, Milangaz şirketini 1972’de satın aldıktan sonra 1975’te Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978’de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası’nı kurdu. 1960’ların başında İzmir’de kurulan, Türkiye’nin ilk LPG firması Milangaz, marka haline geldi. Yüzde 100 yerli sermayeli Milangaz’ı 24 dolum tesisi, 630 otogaz bayisi, 10 bini aşkın ana ve tali bayi ile bir sanayi devi haline getiren Demirören, Anadolu’nun pek çok bölgesinde LPG’nin adının Milangaz olarak anılmasını sağladı.

Demirören, Milangaz’ı yarım yüzyılda Türk sanayinin en büyük şirketleri arasında üst sıralara taşımayı başardı. Milangaz, İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük 31. sanayi kuruluşu olarak adını yazdırdı. 2017 sonuçlarına göre hazırlanan araştırmada Milangaz’ın üretimden satışları 3.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

HOLDİNGLEŞME ATILIMI
1996’de Dem-Al Otogaz, 1997’de ise Demirören Enerji şirketini kuran Erdoğan Demirören, holding çatısı altındaki yatırımlarını çeşitlendirme kararı alarak, 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı. Demirören, en büyük yatırımlarından birini de 2016’da Total Türkiye’yi satın alması oldu. Milangaz, akaryakıt devi Total’i satın alarak Türkiye’nin her bir köşesindeki hizmet ağını genişletti. Satın almayla birlikte Total’in, Türkiye’deki akaryakıt istasyonları ile ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarının tamamı Demirören Holding’in oldu. Bu satın almadan sonra grubun akaryakıt ve otogaz istasyonuna sayısı 1200’ü aştı. Holding daha sonra 419 istasyona sahip olan iştiraki Moil’in de yüzde 100 hissesine sahip oldu.

İş dünyasında zirveye çıktı
Erdoğan Demirören, Tülin Demirören, Yıldırım Demirören, Revna Demirören, Meltem Demirören Oktay, Kıvanç Oktay, Reyhan Demirören ve Tayfun Demirören (Soldan sağa)

MEDYAYA GİRİŞ
Demirören, medya sektörüne de 2011’de Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alarak girdi. Son olarak, Demirören, Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının sahibi olan Doğan Medya Grubu’nu Demirören Holding bünyesine katarak Türk basın tarihinin en büyük medya satın almasına    imza attı.

EĞİTİM VE BİLİME YATIRIM
ERDOĞAN Demirören, 1980’de Ata Eğitim Kurumları’nı kurarak eğitim alanında da yer aldı. Erdoğan Demirören, sosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettirdi. Soma’da 301 madencinin can verdiği facianın ardından Milliyet gazetesinin ‘Soma İçin El Ele’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına büyük katkıyı sağlayan ayrıca, şehit madencilerin çocuklarının eğitimi için okul sözü veren Erdoğan Demirören’in yaptırdığı iki okul 23 Mayıs’ta Cenkyeri’nde düzenlenen törenle açıldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) aracılığıyla Erdoğan Demirören’in yaptırdığı Tuzla Şükran Demirören ve Pendik Nurhan Aksoy Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri törenle eğitime açıldı.

İş dünyasında zirveye çıktı

27 ŞİRKETLİK DEV GRUP
ENERJİ
- Milangaz

- Oto Milangaz

- Milan Petrol

İş dünyasında zirveye çıktıTURİZM
- Kemer Country

- Kemer Country Club

- Kemer Country Hotel

- Demirören İstiklal Palas

KONUT
- Lidya Flats

- Seyhan Park Evleri

SANAYİ
- Demirören Ağır Metal

- Parsat Piston

- MS Motor Servis

- D-Mermer

İNŞAAT
- Lidya Yapı

EĞİTİM
- Ata Eğitim Kurumları

AVM İŞLETMECİLİĞİ
- Demirören İstiklal

LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
- Zeyport

- Dolfen İskelesi

MEDYA
- Hürriyet

- Posta

- Fanatik

- Milliyet

- Vatan

- Kanal D

- CNN Türk

- DHA

- YaySat

- D-Smart

- Milliyetemlak.com

İş dünyasında zirveye çıktı

‘DEMİRÖREN GRUBU YENİ BİNYILDA DA ÇIĞIR AÇACAKTIR’
ERDOĞAN Demirören, iş hayatında edindiği tecrübeleri her fırsatta çalışma arkadaşlarına aktaran bir dünya görüşüne sahipti. İş yapma heyecanını, şirketlerin grup başkanlarından en alt kademedeki çalışanlarına kadar her kesime yansıtan Demirören, karar ve çözüm mekanizmalarındaki refleksiyle herkese örnek olurdu. Demirören, holdingin 59’uncu kuruluş yıldönümünde çalışanlarına şu mesajları vermişti:

Ülkemize hizmet etme heyecanımız ve hep geleceğe yönelik davranma tutkumuz hâlâ kurulduğumuz ilk günlerimizdeki kadar canlı ve güçlü. Bu nedenle, yıldönümümüzü kutlarken geriye dönüp bakmak ve geçmişimizi değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz 59 yılı gözden geçirmeyi isteyişim, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş, gelişmesi sırasında çeşitli engelleri aşmış genç bir kuruluşa duyduğum hasretten kaynaklanmıyor. Geçmişimizin bir değerlendirmesini yapmayı, ancak geçmişlerini doğru değerlendirenlerin kendilerine daha iyi bir gelecek kurabileceklerine inandığım için istiyorum.

O günlerde, Türkiye’de likid petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan ilk şirketi satın alıp bu piyasaya girmek büyük cesaret ve sorumluluk gerektiriyordu. Attığımız bu adım aynı zamanda altyapıya, bina ve makinelere yapılan yüklü bir yatırım anlamına da geliyordu. Demirören’den başka hiçbir grup da böylesi iddialı bir yatırıma girmeye cesaret edemezdi. Biz ettik, çünkü kendimizi ülke hizmetine adamanın bize getireceği itibarın başka her şeyden daha değerli, daha önemli olduğu inancındaydık.

GURUR DUYUYORUM
Geriye dönüp baktığımda, hedeflerimize erişmiş olduğumuzu görerek gurur duyuyorum. Bugün, enerji sektöründen sınai üretimine; medyadan gayrimenkul, inşaat sektörüne kadar pek çok dalda rekabet eden Demirören Grubu’nun emsalsiz bir itibara sahip olduğunu biliyorum. Sosyal konulara ve eğitim hizmetlerine yönelik güçlü ve yaygın programlarımız var. Başardıklarımızdan hem gurur, hem de büyük haz duyuyoruz. Bugüne   gelirken atlattığımız badireleri, aştığımız  engelleri düşündükçe bu duygularımız artıyor.

59 yıl önce önümüze koyduğumuz hedeflere ulaştığımıza göre artık geleceği planlamaya başlamalıyız. Demirören gibi şirketler küreselleşen dünyada Türkiye’nin en büyük kozları sayılmalıdır. Dünya piyasalarına tümüyle entegreyiz ve bu piyasalarda en üst düzeydeki teknolojik altyapımızla rekabet ediyoruz. İnsan kaynaklarımıza sürekli yatırım yaparken en yüksek ürün kalitesine erişmemizi sağlayacak standartlar uyguluyoruz. Bu özelliklerimiz ve deneyimimiz Demirören Grubu’nun Türk ekonomisi içindeki yerini ve önemini gözler önüne seriyor.

Demirören Grubu yeni bin yılda da, Türkiye’nin çığır açan aktörleri arasında yer almaya devam edecek. Ülkemizi ve halkımızı küresel güçlerin düzeyine getirmek amacıyla her zamanki gibi, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da en değerli hedefimiz ve vaadimizdir.”

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