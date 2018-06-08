Türk sporu çınarını kaybetti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
08.06.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Türk sporu çınarını kaybetti

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Türk sporu çınarını kaybetti

Mustafa Denizli, dün hayat gözlerini yuman Erdoğan Demirören'i şu sözlerle anlattı...

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  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
  • Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...
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 “2008-09 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluğa yürüdüğümüz dönemde ciddi sıkıntılar vardı. Kendisiyle görüştüm. “Sıkıntı nedir” diye sordu, söyledim. Gülümsedi, “Sen takımla çalışmana bak, o problemi halledilmiş bil, rahat ol” dedi. Gerçekten de 3 gün sonra problem kalmadı ve Beşiktaş şampiyonluğa yürüdü.

Erdoğan Bey’i 40 yıldan bu yana tanıyorum. Ne benim ona saygım, ne de onun bana sevgisi bir günden bir güne azalmadı. Tam aksine, artarak devam etti. Erdoğan Bey ile dostluğumuz Altay’da başladı. Onun siyah beyaz renklere olan tutkusu, İzmir’in sembol takımında kendini gösterdi.
Altay, Erdoğan Bey’in şirketinin sponsorluğunda göğüs reklamıyla birlikte sahaya çıkmıştı. Erdoğan Demirören, sadece Beşiktaş ve Altay’ın değil, Türk sporundan gölgesini eksik etmeyen bir çınar gibiydi.

3 günde problemi çözdü

Hiç unutmuyorum, 2008-09 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluğa yürüdüğümüz dönemde ciddi sıkıntılar baş göstermişti. Kendisinden randevu talep ettim. Hemen, “Buyur gel” dedi. Oturduk, Beşiktaş’tan önce sporu konuşmaya başladık ve konu futbola geldi. “Sıkıntı nedir” diye sordu, söyledim. Gülümsedi, “Sen takımla çalışmana bak, o problemi halledilmiş bil, rahat ol” dedi. Gerçekten de 3 gün sonra ortada hiçbir problem kalmamış, Beşiktaş şampiyonluk için daha rahat yürümeye başlamıştı.

Binlerce kez teşekkürler

Önceki gün İzmir’de, çok değerli arkadaşım, kardeşim, Ümit Kayıhan’ın cenazesindeydim. O cenazeden döndüm, Erdoğan Bey’in haberiyle sarsıldım. İki günde, iki değerli insanı yitirdik.
Erdoğan Bey’in spora ilgisi, tutkusu ve desteği, sadece kendisiyle sınırlı kalmadı. Ben, çok yakın bir dostumu, ağabeyimi, iş dünyası çok büyük bir iş adamını, spor dünyası da çok büyük bir hizmetkârı ve çınarını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Binlerce kez teşekkürler Erdoğan Bey. Nurlar içinde yatın.

Beşiktaş’a yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım?

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, Beşiktaş Başkanı olması için yapılan teklifi geri çeviren Erdoğan Demirören’in söylediği o unutulmaz sözleri hatırlattı.

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, dün hayata veda eden Erdoğan Demirören’in Beşiktaş Kulübü tarihinde özel bir yeri bulunduğunu ifade etti. Erdoğan Demirören’in geçmişte Beşiktaş Başkanı olması için yapılan teklifi kabul etmediğini belirten Şen, şunları söyledi:

“Süleyman Seba Beşiktaş’ın başına geldiği zaman iki şey derdi. Birinci Rahmi Koç, ikincisi Erdoğan Demirören... Beşiktaş’ı ayakta tutan, yardımlarını esirgemeyen Rahmi Koç ile beraber büyük katkıda bulundular. Futbolu çok severdi, Beşiktaş’ta oynadı. Beşiktaş Başkanı olması için teklif yapıldı. Yanındaydım, onları da kabul etmedi. ‘Beşiktaş’a yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım?’ derdi.

NEREDEN GELDİĞİNİ HİÇ UNUTMADI

Benim 55 yıllık çok yakın arkadaşımdı. Üç çocuğu terbiyeli başarılı bir şekilde gelişti. Erdoğan çok düzgün bir insandı. Bir halk insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İnsani yönü çok fazla. Babadan kalma o ticaretin içinde yoğruldu, büyüdü. Nereden geldiğini hiç unutmadı. Erdoğan’la çok gezdik, çok beraber olduk. Çok paylaşımcı bir insandı, herkesin mutluluğunu isterdi.”

SPOR CAMİASINDAN MESAJ YAĞDI

BAKAN BAK: ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefatını üzüntüyle öğrendiği Erdoğan Demirören’in Türk sporuna önemli hizmetler yaptığını söyledi. Bakan Bak, “Türk spor camiası Erdoğan Demirören’e çok şeyler borçlu. Kaybımız büyük, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

TÜRKOĞLU: KAYBIMIZ BÜYÜK

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Sayın Erdoğan Demirören, tüm samimiyetiyle spora katkı yapıyordu. Böyle değerli insanları kaybetmiş olmak bizi üzüyor. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

TFF: ÖNEMLi KATKILARI VARDI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Erdoğan Demirören’in Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğu hatırlatılıp, “Merhum Erdoğan Demirören’e rahmet; ailesi, sevenleri ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ: ÜZÜNTÜLÜYÜZ

KULÜPLER Birliği’nin mesajında, “TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KATKILARI UNUTULMAYACAK

Beşiktaş Kulübü, Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajda, “Ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır” denildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ YASTA

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve diğer Süper Lig kulüpleri de başsağlığı mesajları yayınladı.

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