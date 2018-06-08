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    Acı kaybımız Erdoğan Demirören'in başarılarla dolu hayatı...

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören vefat etti.

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:
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    Acı kaybımız Erdoğan Demirörenin başarılarla dolu hayatı...Next

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, enerjiden sanayiye, medyadan turizme, eğitimden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerle Türk özel sektörünün öncü isimleri arasında yer aldı. Demirören, ardında bir başarı hikayesi bıraktı.

    Etiketler: hayatını kaybetti , son dakika , haberler

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