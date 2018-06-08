Acı kaybımız Erdoğan Demirören'in başarılarla dolu hayatı...

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, enerjiden sanayiye, medyadan turizme, eğitimden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerle Türk özel sektörünün öncü isimleri arasında yer aldı. Demirören, ardında bir başarı hikayesi bıraktı.
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