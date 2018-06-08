'Her zaman hayırla yad edilecek'
Erdoğan Demirören’in vefatı siyaset dünyasında da yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesini aradı ve Erdoğan Demirören’in kaybının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından Demirören ailesini telefonla arayarak taziyede bulundu ve Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Başbakan Binali Yıldırım da, Erdoğan Demirören’in seçkin ve saygın bir işadamı olarak hatırlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından, Demirören ailesini telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Nevşehir’e helikopterle inmesinin ardından, merhumun oğlunu ve kızını aradı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le görüşen Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diledi. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.
‘HAYIRLA YAD EDİLECEK’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm Demirören Ailesine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı başsağlığı mesajında da, “Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve işadamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım da, Yıldırım Demirören’i telefonla arayarak, Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti. Yıldırım, yayınladığı başsağlığı mesajında da, “Ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Erdoğan Demirören, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için, hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir işadamı olarak hatırlanacaktır. Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
ÜLKENİN BAŞI SAĞOLSUN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Demirören Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan değerli bir sanayiciydi. Vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Demirören, sanayi dünyamızın kıdemli bir üyesiydi. Ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan, değerli bir sanayiciydi. Medya dünyamıza da son dönemde atıldı. Burada da başarılı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Vefatından büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle Yıldırım Demirören’e gönderdiği taziye mesajında, “Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli işadamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İşadamlığının yanı sıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin” dedi.